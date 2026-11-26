In Australia, i proprietari di una Leapmotor B10 Design LR potranno utilizzare la batteria del proprio SUV per alimentare la propria abitazione o immettere energia nella rete elettrica quando il prezzo dell’elettricità aumenta. È quanto prevede l’accordo tra Leapmotor Australia e Amber Electric, che apre al modello le porte del programma Vehicle-to-Grid, o V2G. L’iniziativa coinvolgerà 1.000 famiglie australiane e può contare su circa 16,8 milioni di dollari australiani di finanziamenti.

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Leapmotor B10: come funziona il programma V2G in Australia?

Il principio si basa sulla ricarica bidirezionale. Una volta collegata a un sistema compatibile, la B10 può assorbire elettricità e restituirla in caso di necessità. Se il prezzo all’ingrosso dell’elettricità scende, il sistema di Amber può ricaricare il veicolo. Al contrario, quando il prezzo sale, una parte dell’energia accumulata può essere utilizzata all’interno dell’abitazione o reimmessa nella rete. Un sistema automatizzato gestisce le fasi di carica e scarica. Il programma lascia al proprietario la libertà di scollegare il veicolo ogni volta che ne ha bisogno.

Amber cita l’esempio di alcuni clienti che hanno guadagnato oltre 500 dollari australiani in poche ore. Tale cifra si riferisce a periodi in cui le tariffe erano particolarmente elevate. Nella quotidianità, il vantaggio può derivare anche da un utilizzo più intelligente della batteria: ad esempio, attingendo all’energia già accumulata durante le fasce orarie in cui l’acquisto di elettricità dalla rete risulta più costoso.

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La versione coinvolta nell’accordo, la B10 Design LR, costa 40.888 dollari australiani e monta una batteria al litio-ferro-fosfato da 67,1 kWh, con un’autonomia dichiarata fino a 434 km nel ciclo WLTP. Leapmotor offre una garanzia di 6 anni o 150.000 km sul veicolo e di 8 anni o 160.000 km sulla batteria. Le coperture valgono anche per chi aderisce al programma, nel rispetto delle condizioni di garanzia e dei parametri di utilizzo concordati per il V2G.

Secondo Andy Hoang, responsabile di Leapmotor Australia, questo accordo dimostra che l’auto elettrica può svolgere un ruolo anche nella gestione dell’energia domestica. Per i proprietari di veicoli elettrici, ciò significa poter sfruttare la batteria nei periodi in cui l’auto rimarrebbe comunque parcheggiata. Per quanto riguarda la rete elettrica, secondo i promotori del progetto, essa può contare su una riserva di energia distribuita tra diverse abitazioni durante i picchi di domanda.

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Clare Rainbow, responsabile del programma V2G presso Amber, ha riferito che la lista d’attesa conta già 10.000 persone. Alcune di esse guidano già un veicolo elettrico, mentre altre sono in attesa di acquistare un modello compatibile. Secondo Rainbow, il coinvolgimento di più case automobilistiche amplia le possibilità di scelta, mentre la garanzia offerta rassicura chi nutre dubbi sulle implicazioni dell’utilizzo della batteria per alimentare la propria abitazione. I proprietari australiani del modello B10 Design LR possono consultare le condizioni di partecipazione nella sezione V2G del sito web di Amber Electric.