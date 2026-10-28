Stellantis, ora è ufficiale: il piano Maserati arriva il 10 dicembre, Cassino aspetta risposte

È ufficiale: il Maserati Day si terrà il 10 dicembre 2026 a Modena. Dopo le anticipazioni circolate nelle scorse settimane, Stellantis ha confermato l’evento, che sarà incentrato sul futuro del marchio del Tridente. Sarà l’occasione per svelare il nuovo piano strategico del brand, con un’attenzione particolare alle scelte industriali e alle loro ricadute occupazionali: una presentazione attesa con grande interesse anche nello stabilimento di Cassino.

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Stellantis conferma il Maserati Day: a Modena sarà svelato il nuovo piano del Tridente

La data compare tra gli appuntamenti previsti dal gruppo nel resoconto sui risultati del terzo trimestre 2026, con riferimenti a FaSTLAne 2030 e al “Maserati Day”. L’annuncio definisce una tempistica precisa per un’evoluzione di cui finora si era parlato solo sulla base di indiscrezioni.

Il fulcro sarà rappresentato dalle modalità con cui Stellantis intende sostenere il rilancio di Maserati. Il marchio dovrà trovare un equilibrio tra la propria identità, radicata nel lusso e nella sportività, l’offerta di veicoli ai clienti e i volumi produttivi necessari a garantire la continuità delle attività industriali.

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Di conseguenza, l’attenzione si concentrerà soprattutto sugli aspetti concreti del piano: nuovi prodotti, investimenti e tempistiche di attuazione. La conferma dell’evento non implica, di per sé, l’approvazione di specifici modelli o l’assegnazione di volumi produttivi; tali dettagli saranno chiariti al momento della presentazione del piano.

Un altro tema cruciale riguarda le vendite. Per un marchio come Maserati, a un posizionamento di mercato esclusivo deve corrispondere una domanda sufficiente a sostenere sia lo sviluppo dei veicoli che l’operatività degli stabilimenti. Il mercato osserverà con attenzione quali obiettivi verranno fissati e quali prodotti il ​​gruppo intende utilizzare per raggiungerli.

Inoltre, sarà necessario definire il ruolo del Tridente all’interno del più ampio gruppo Stellantis. Se da un lato l’appartenenza a un gruppo che comprende numerosi marchi offre opportunità di collaborazione e condivisione di risorse, dall’altro rende fondamentale stabilire un’identità distinta e riconoscibile, coerente con le aspettative dei clienti Maserati.

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La questione riguarda da vicino anche Cassino, il cui futuro industriale è legato alle decisioni che verranno prese per il marchio. Per il territorio, qualsiasi informazione sui prodotti risulterà significativa solo se accompagnata da prospettive produttive chiare e da una precisa tempistica. Sono infatti questi gli elementi che determinano l’organizzazione del lavoro e le attività delle aziende che compongono la filiera.

Di conseguenza, l’attesa è condivisa da lavoratori, sindacati, fornitori e istituzioni locali, oltre che dagli appassionati. Le loro preoccupazioni principali riguardano la stabilità occupazionale e la possibilità di pianificare le attività per i prossimi anni.

A Modena, parallelamente alla strategia commerciale, l’attenzione sarà rivolta agli impegni riguardanti i siti produttivi. Eventuali annunci relativi a modelli e tecnologie dovranno essere valutati nel contesto degli investimenti programmati, dell’assegnazione delle produzioni e del relativo cronoprogramma di attuazione.