Dal 1° dicembre 2026 al 28 febbraio 2027, fino a 8.709 nuove auto ibride di origine serba, tra quelle soggette alla nuova misura di salvaguardia, potranno essere sdoganate nell’Unione europea. La Fiat Grande Panda Hybrid, prodotta a Kragujevac, rientra in questo contingente. Tale limite si applica a tutti i modelli interessati e all’intero mercato europeo, Italia inclusa. Per chi sta pensando di ordinare una Fiat, la domanda è quanto durerà questa disponibilità. Al momento, Fiat e Stellantis non hanno annunciato né la sospensione degli ordini né ritardi nelle consegne legati a questa misura.

Advertisement

Fiat Grande Panda Hybrid: come funziona la quota di importazione?

Il regolamento UE 2026/2614, pubblicato il 24 novembre, assegna alla Serbia 19.353 vetture in 200 giorni. Dopo le 8.709 del primo periodo, ne sono previste 8.902 dal 1° marzo al 31 maggio e altre 1.742 dal 1° al 18 giugno 2027. Le quantità inutilizzate in un periodo passano a quello successivo. Tra i veicoli interessati figurano i modelli mild-hybrid, in cui il motore elettrico contribuisce alla propulsione del veicolo, come nel caso della Grande Panda Hybrid e del suo sistema a 48 volt.

Il passaggio decisivo avviene in dogana. Se la quota viene esaurita, i veicoli in questione non possono più essere immessi in libera pratica nell’UE finché non si rende disponibile un nuovo contingente. Le auto già sdoganate, invece, possono continuare a essere vendute e consegnate. Anche lo stabilimento di Kragujevac può continuare la produzione. Per i clienti, dunque, tutto dipenderà dal numero di veicoli che Fiat avrà già a disposizione nella sua rete europea nel momento in cui, qualora dovesse accadere, verrà raggiunta la quota stabilita.

Advertisement

Di conseguenza, due clienti potrebbero riscontrare tempistiche differenti, pur ordinando la stessa versione. Chi trova una Grande Panda Hybrid già disponibile in concessionaria può contare su un esemplare che è già entrato nel circuito commerciale. Per chi invece opta per una configurazione che deve essere prodotta e successivamente importata, la disponibilità dipenderà anche dal calendario delle prossime spedizioni. Poiché il contingente è ripartito tra tutti i Paesi dell’Unione, anche le importazioni destinate agli altri mercati europei influiranno sui volumi che rimarranno disponibili.

La novità riguarda dunque, per il momento, il flusso di veicoli provenienti dalla Serbia. Il 28 febbraio rappresenta la prima scadenza da tenere d’occhio. Se le 8.709 unità dovessero essere assorbite ben prima di tale data, le scorte già sdoganate diventeranno determinanti per valutare l’impatto reale della misura all’interno delle concessionarie italiane.