Ferrari dimostra, come sempre, di poter rimasticare le leggende e di restituirle con gli interessi. Nel 1966 la Ford la umilia alla 24 Ore di Le Mans con la tripletta delle GT40, una scena così epica che nel 2019 Hollywood ci ha costruito sopra Ford vs Ferrari. Maranello incassa e l’anno dopo, alla 24 Ore di Daytona, mette in scena un arrivo al fotofinish con tre vetture affiancate. Fotocopia della tripletta americana, solo con il Cavallino sul cofano, per una vendetta servita con classe.

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Nel 1968, al Salone di Parigi, debutta la 365 GTB4, che il mondo battezza subito Daytona, il nome è un “souvenir” di quella trasferta. Cinque esemplari in alluminio vanno alle corse. Il sesto lo vuole Luciano Conti, imprenditore e uomo vicinissimo a Enzo Ferrari, che se lo fa costruire per la strada. Telaio 12653, pezzo unico.

La storia smette quasi subito di essere romantica. Conti la riceve nel 1969 e la rivende dopo appena un anno. Nel 1971 finisce in Giappone, dove un guasto al cambio impossibile da riparare sul posto la condanna all’abbandono. Una Ferrari irripetibile, lasciata lì a marcire e per 37 anni se ne perdono le tracce.

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Riemerge nel 2017, in condizioni da fienile. Un collezionista danese la compra tramite RM Sotheby’s a settembre per 1.807.000 euro. Tanti soldi per un rudere, ma era un rudere con il pedigree giusto.

Nel 2023 torna a Maranello e Ferrari Classiche si prende 20 mesi per rimetterla in piedi. La notizia migliore è che i componenti originali c’erano tutti, nonostante decenni di umidità e protezione approssimativa.

Ogni pezzo è stato smontato e riportato al funzionamento d’origine. Il risultato ha fatto bella mostra di sé al Cavallino Classic Modena all’inizio di quest’anno.

Sotto la pelle d’alluminio, la Daytona resta quello che è: l’ultima supercar di punta a motore anteriore prima del passaggio alla configurazione centrale. Di serie il V12 da 4,4 litri eroga 347 cavalli. Questo telaio, però, pesa meno degli esemplari standard grazie alla carrozzeria di derivazione corsaiola e non porta i passaruota allargati pensati per le gomme larghe da gara.

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Il nome, intanto, non è finito in archivio. Dal 2021 Daytona è tornato ufficialmente in gamma con la SP3, nata nella serie Icona e prodotta in tiratura limitata, omaggio dichiarato al trionfo del 1967 in casa Ford.