Nuova Maserati Levante, un render la immagina in attesa del 10 dicembre

Al Salone dell’Auto di Ginevra del 2016, accanto alle berline e alle auto sportive di Maserati, fece la sua comparsa per la prima volta un SUV. Si chiamava Levante ed era prodotto a Mirafiori, vicino a Torino. La reazione del pubblico non si fece attendere: già nel 2017 il modello raggiunse oltre 22.000 unità vendute a livello globale, superando qualsiasi altro modello Maserati in quell’anno.

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Nuovo Maserati Levante: come potrebbe tornare il SUV del Tridente

Dopo i primi anni, i volumi di vendita hanno registrato un calo e, nel 2024, la produzione è stata interrotta. Da allora, il Levante non ha avuto un erede diretto. Il suo addio è coinciso con un anno difficile per l’intero marchio: le consegne globali di Maserati sono scese dalle 26.600 unità del 2023 alle 11.300 del 2024.

L’artista digitale indipendente Tommaso Ciampi ha immaginato un nuovo Maserati Levante, realizzando un rendering dedicato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il suo progetto risalta in particolare nella vista laterale: il cofano si mantiene lungo, il frontale appare più ribassato e la linea del tetto digrada verso il lunotto, conferendo al SUV una silhouette da coupé. Davanti, sottili gruppi ottici incorniciano la calandra scura, che ospita al centro il Tridente. Due aperture verticali caratterizzano le estremità del paraurti.

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Ciampi ha mantenuto le tre prese d’aria posizionate dietro le ruote anteriori, un dettaglio che rende il veicolo immediatamente riconoscibile come una Maserati anche osservandolo di lato. Le maniglie delle portiere sono integrate a filo nella carrozzeria, mentre tra le razze sdoppiate dei cerchi si intravedono pinze dei freni color bronzo. Il tetto nero termina con uno spoiler sopra il lunotto. Al posteriore, i gruppi ottici si estendono fino al centro del portellone, mentre il diffusore è affiancato da quattro terminali di scarico.

Possibili novità sul futuro del Levante potrebbero emergere il 10 dicembre 2026, in occasione del Maserati Day a Modena, quando il costruttore presenterà il proprio piano strategico. Secondo alcune indiscrezioni, durante l’evento potrebbero essere svelati due concept: uno che anticipa l’erede del SUV e un altro che offre un’anteprima della futura Quattroporte. La presentazione di questi due prototipi, tuttavia, non è ancora stata confermata, così come non sono noti i tempi per un eventuale ritorno del Levante sul mercato.