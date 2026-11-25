Quando la Jeep Renegade è arrivata in Europa nel 2014, la si riconosceva da lontano. Sfoggiava un tetto quasi piatto, una coda verticale e quei fari a forma di “X” che ne sono diventati il ​​tratto distintivo. Da allora, Jeep ne ha venduti oltre 610.000 esemplari nel continente e ha ora deciso di reinserirla nella propria gamma. La conferma è arrivata al Salone di Parigi, dove Xavier Peugeot, responsabile in Europa del brand, ha annunciato che la nuova generazione arriverà entro il 2030. Stavolta, però, la Renegade troverà una famiglia diversa da quella in cui era nata. Sotto c’è la Avenger, sopra c’è la Compass. È tra le due che dovrebbe ritagliarsi il suo spazio.

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Nuova Jeep Renegade: cosa sappiamo su produzione, motorizzazioni e lancio

La data più vicina che circola riguarda la fabbrica. Secondo le indiscrezioni, la produzione potrebbe partire tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029 a Tychy, in Polonia, sulle linee dello stabilimento dove oggi si costruisce la Avenger. Jeep deve ancora confermare ufficialmente il luogo di produzione e specificare quando sarà possibile ordinare il veicolo. Per chi attende di vederla dal vivo in concessionaria, al momento c’è dunque un solo dato ufficiale: il suo ritorno è previsto entro il 2030.

Sotto la carrozzeria, potrebbe trovare posto la piattaforma STLA One, che consentirebbe di offrire motorizzazioni ibride ed elettriche. A Parigi, Jeep ha accennato all’impiego di diverse tipologie di propulsori e piattaforme per la sua futura gamma europea. Per la Renegade, dunque, la scelta dei motori rimane ancora aperta.

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Lo stesso vale per la carrozzeria: un’ipotesi suggerisce che la versione dalle linee squadrate potrebbe essere affiancata da una variante «fastback», caratterizzata da un tetto più inclinato verso il lunotto posteriore. Anche il prezzo e lo spazio a bordo saranno fattori determinanti per definire l’esatta collocazione del modello all’interno della gamma. È qui che chi oggi trova l’Avenger un po’ troppo stretta, o la Compass eccessivamente imponente, potrà capire se la Renegade sia il veicolo adatto alle proprie esigenze.

Per le illustrazioni di questo articolo, siamo partiti dalla versione dalle linee più spigolose. Abbiamo mantenuto un tetto quasi piatto e ampie superfici vetrate, riducendo al contempo leggermente l’altezza da terra e alleggerendo le protezioni attorno ai passaruota. Il risultato presenta le proporzioni compatte tipiche della Renegade, con l’aspetto di un SUV pensato per l’uso quotidiano. Il frontale trae ispirazione dalla nuova Compass, con fari sottili e orizzontali disposti ai lati di una fascia scura che integra le caratteristiche sette feritoie. La colorazione verde oliva, abbinata al tetto nero, valorizza le linee della carrozzeria, specialmente nella vista di tre quarti.

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È al posteriore che il legame con la prima Renegade appare più evidente. Abbiamo mantenuto un portellone verticale e ripreso i fanali squadrati a forma di X, qui reinterpretati con tecnologia LED. Sopra il lunotto, un piccolo spoiler è integrato nel tetto, mentre nella parte inferiore un inserto satinato richiama la finitura del paraurti anteriore. Per il momento, si tratta solo della nostra interpretazione di questa seconda generazione; il design definitivo verrà svelato in occasione della presentazione ufficiale del modello da parte di Jeep.