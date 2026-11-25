A Mirafiori si torna a parlare di 90.000 Fiat 500 nel 2027, tra modelli ibridi ed elettrici. Il dato proviene da MF-Milano Finanza, che cita fonti a conoscenza dei programmi produttivi dello stabilimento torinese. Per il 2026, la stessa fonte indica un volume non superiore ai 55.000 veicoli, in gran parte ibridi. Lo scarto tra queste due cifre supera il 60%, ma la previsione per il prossimo anno rappresenta il limite massimo di una stima. Contattata dal quotidiano, Stellantis ha ribadito di non fornire stime di produzione e di non commentare le indiscrezioni.

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Mirafiori, cosa deve cambiare per produrre 90.000 Fiat 500

A dare la misura del salto sono i numeri della fabbrica. Secondo la Fim-Cisl, nei primi nove mesi del 2026 da Mirafiori sono uscite 46.323 auto. Quando partì la produzione della 500 ibrida, nel novembre 2025, alla presenza di John Elkann si era parlato di 100.000 vetture all’anno.

L’ibrida doveva compensare la frenata dell’elettrica, ma secondo la ricostruzione del quotidiano la domanda è rimasta sotto le attese del costruttore. Per avvicinarsi alle 90.000 unità nel 2027 servirebbe dunque un cambio di passo rispetto a quanto visto finora.

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Una parte delle aspettative si concentra sulla nuova batteria al litio-ferro-fosfato, o LFP, per la 500 elettrica. Se ne parla già da tempo e per ora manca una data precisa per l’avvio della produzione. Il vantaggio più immediato della chimica LFP è sul costo delle celle, che non impiegano nichel e cobalto.

L’autonomia dipenderà invece dalle caratteristiche del pacco che Fiat sceglierà di montare. Per capire quale effetto potrà avere l’aggiornamento sugli ordini, bisognerà vedere soprattutto a che prezzo la nuova versione arriverà in concessionaria e per quanti mesi sarà effettivamente in vendita nel 2027.

Nel frattempo, in fabbrica, le preoccupazioni riguardano scadenze molto più ravvicinate. Le linee di produzione della 500 hanno ripreso l’attività lunedì 23 novembre, dopo cinque settimane consecutive di stop. Questa fase di riavvio dovrebbe durare circa due settimane. Secondo il calendario riportato da MF-Milano Finanza, la produzione potrebbe interrompersi nuovamente a partire da venerdì 4 dicembre e fino alla fine dell’anno.

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Tra i fattori che incidono sulla pianificazione figura, in particolare, l’approvvigionamento di un componente fornito da Marelli. Per i lavoratori, al di là delle previsioni per il prossimo anno, la questione immediata riguarda il numero di turni che verranno effettivamente confermati nel mese di dicembre.

Resta infine la questione del secondo modello. Al momento, le informazioni raccolte dal quotidiano non indicano alcuna nuova assegnazione per il sito di Mirafiori. Stellantis continua a richiedere condizioni più favorevoli per quanto riguarda i costi dell’energia.

La 500 rimane dunque al centro del piano produttivo, con due tipologie di motorizzazione, a fronte di una domanda che, finora, ha giustificato diverse settimane di fermo. Sebbene l’aggiornamento della versione elettrica possa modificare i volumi, il prossimo passaggio concreto per le maestranze sulle linee di produzione sarà la pubblicazione del calendario di ripresa dopo la pausa di dicembre.