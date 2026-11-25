Nei documenti, gli pneumatici erano indicati come appartenenti alla categoria A+. Tuttavia, quelli montati in fabbrica erano di classe B. È proprio questa discrepanza a essere all’origine del richiamo di alcuni modelli di Peugeot 3008 e 5008 di terza generazione in Francia. Il portale governativo RappelConso ha pubblicato l’avviso il 23 ottobre, aggiornandolo poi il 19 novembre 2026.

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Gli pneumatici utilizzati come riferimento per l’omologazione presentavano caratteristiche differenti rispetto a quelli di cui erano dotati i veicoli al momento dell’uscita dalla fabbrica. Di conseguenza, i valori di CO₂ riportati nel certificato di conformità risultano inesatti.

Peugeot 3008 e 5008: quali veicoli sono interessati dal richiamo in Francia?

La scheda francese, che riprende la segnalazione europea Safety Gate, fa riferimento a due lotti. Per entrambi, la produzione è iniziata il 7 marzo 2025 e si è conclusa, a seconda del lotto, il 15 o il 16 aprile. A prima vista, potrebbe sembrare una differenza trascurabile. Eppure, gli pneumatici influiscono sull’energia necessaria per il movimento del veicolo.

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A parità di percorso, uno pneumatico con una maggiore resistenza al rotolamento richiede più energia. In un veicolo a benzina o ibrido, ciò può tradursi in un maggiore consumo di carburante e in emissioni di CO₂ più elevate; in un modello elettrico, invece, a risentirne può essere l’autonomia.

L’indicazione A+ è quella riportata nell’avviso. Tuttavia, nell’etichettatura europea degli pneumatici, la scala di efficienza va in realtà da A a E. Per gli pneumatici destinati alle autovetture, la classe A corrisponde a un coefficiente di resistenza al rotolamento fino a 6,5 N/kN, mentre la classe B copre un intervallo compreso tra 6,6 e 7,7 N/kN. Il documento conferma che i valori di CO₂ dei modelli Peugeot interessati sono errati, senza tuttavia specificare l’entità di tali scostamenti tra le diverse versioni.

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Per gli acquirenti che hanno acquistato il proprio veicolo in Francia, il dato relativo alle emissioni incide sull’importo del “malus CO₂”, una tassa aggiuntiva applicata al momento dell’immatricolazione dei veicoli soggetti a tale normativa. L’ammontare di tale imposta dipende dalle emissioni omologate. La comunicazione francese lascia in sospeso la questione delle eventuali conseguenze per i proprietari che hanno già immatricolato il proprio veicolo. Inoltre, resta ancora da chiarire il motivo per cui, in fase di produzione, siano stati montati pneumatici diversi da quelli indicati nei documenti ufficiali.

Foto Stellantis

I proprietari che ritengono che il proprio veicolo, un modello 3008 o 5008, possa essere coinvolto in questa campagna di richiamo sono invitati a contattare un concessionario Peugeot, seguendo le istruzioni fornite da RappelConso. Il codice del richiamo è M5D, mentre il riferimento europeo è OR/00115/26. Sarà la rete Peugeot a stabilire l’intervento specifico da effettuare su ciascun veicolo.