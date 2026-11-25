Al Teatro Regio di Torino, in occasione della serata inaugurale della 44ª edizione del Torino Film Festival, Arnaud Belloni e Roberto Giolito sono arrivati ​​a bordo di una Lancia Aurelia B20 GT. Il primo è a capo dei marchi Fiat, Abarth e Lancia, mentre il secondo è responsabile dell’Heritage Hub Italy. La loro Aurelia faceva parte di una sfilata di auto storiche provenienti da collezioni private.

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Sullo stesso red carpet si sono potute ammirare anche la nuova Lancia Gamma e la Ypsilon, utilizzate per accompagnare gli ospiti alla cerimonia. Tra i presenti figuravano John Travolta, Maria de Medeiros, Stephen Frears, Mike Newell e Margarethe von Trotta, nel corso di una serata che ha visto anche la consegna dei premi «Stella della Mole».

Lancia al Torino Film Festival: auto storiche e una mostra dedicata al cinema

Per Lancia, partner automobilistico del festival, questa serata giunge a pochi giorni da una ricorrenza che coinvolge anche la città: il 27 novembre 2026 segnerà infatti i 120 anni dalla fondazione del marchio a Torino. Al Teatro Regio, la Gamma e la Ypsilon hanno svolto un compito pratico: trasportare gli ospiti fino all’ingresso del teatro.

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Le vetture dei collezionisti, dal canto loro, hanno raccontato un altro capitolo di questa storia. L’Aurelia B20 GT, scelta da Belloni e Giolito, ha richiamato in particolare l’epoca in cui Lancia costruiva la propria reputazione nel mondo delle gran turismo.

Il legame con il cinema viene messo in luce nella mostra fotografica «Lancia e il cinema. L’eleganza in movimento», ideata appositamente per il festival. Gli scatti, risalenti agli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, ritraggono attrici e personalità del mondo del cinema accanto ai modelli Aurelia, Flaminia, Flavia e Fulvia. In una delle fotografie si può vedere Brigitte Bardot in posa accanto a una Flaminia Berlina.

Si notano, tra le altre, Catherine Spaak con diversi modelli Lancia, Britt Ekland al volante di una Flavia Cabriolet e Celina Cely al fianco della sua Aurelia B24. L’esposizione si inserisce in un’edizione che dedica anche una retrospettiva a Marilyn Monroe, in occasione del centenario della sua nascita.

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L’Aurelia B24S Cabriolet del film Il sorpasso chiude, in modo ideale, il percorso. Nel lungometraggio di Dino Risi (1962), la Lancia accompagna Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant lungo le strade di un’Italia in vacanza. Il viaggio dei due protagonisti conferisce all’auto un ruolo ben preciso nella storia.

È a bordo dell’Aurelia che i due si conoscono e che si sviluppa il rapporto tra i loro personaggi. Il film ha legato indissolubilmente il nome della B24 a queste scene, anche per le generazioni troppo giovani per aver vissuto l’epoca in cui questo modello circolava sulle strade.

Lancia

Nel corso degli anni, il marchio è riapparso sul grande schermo in pellicole molto diverse tra loro. Si possono citare Herbie al rally di Montecarlo (Herbie Goes to Monte Carlo), che ha portato le Lancia nell’universo delle commedie Disney, o ancora il più recente Race for Glory – Audi vs. Lancia, che ripercorre il duello del Campionato del mondo rally del 1983. Durante il festival torinese, tuttavia, è all’Aurelia che spetta il ruolo da protagonista: una B20 GT Coupé ha accompagnato Belloni e Giolito davanti al Teatro Regio, mentre la B24S scoperta di Dino Risi segna la conclusione del percorso espositivo.