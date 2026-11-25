Quando in un’officina manca un pezzo di ricambio, anche una riparazione semplice può tenere fermo un veicolo per diversi giorni. A Casablanca, Stellantis e il gruppo ADS hanno aperto un magazzino pensato proprio per ridurre questi tempi di attesa. Denominato Distrigo Maroc, la struttura si trova nella zona industriale di Aïn Sebaâ ed è stata inaugurata il 24 novembre. Il centro dispone di 10.000 metri quadrati di magazzino e parte con 17.000 articoli a catalogo. L’obiettivo è arrivare a 30.000 entro il 2027.

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Stellantis a Casablanca: come funziona il nuovo centro ricambi

Il catalogo è rivolto sia alle officine autorizzate sia ai meccanici indipendenti e ai rivenditori di ricambi. Sono presenti componenti originali Mopar, destinati alle vetture del gruppo Stellantis e prodotti Eurorepar, che coprono anche auto di altri marchi. Queste gamme saranno integrate da componenti provenienti da altri fornitori. Per un meccanico, ciò significa poter valutare diverse opzioni per uno stesso intervento. Su un veicolo datato, ad esempio, il costo del ricambio può incidere notevolmente sul preventivo sottoposto all’approvazione del cliente.

È anche per questo motivo che il catalogo includerà ricambi rigenerati e provenienti dall’economia circolare sotto il marchio SUSTAINera. Una parte di questi componenti potrà arrivare dal centro di smantellamento che Stellantis ha già aperto nella stessa città. Il nuovo magazzino offrirà così uno sbocco ai componenti ancora utilizzabili recuperati presso il sito di Casablanca, rendendoli disponibili per le officine accanto ai ricambi nuovi. Prima di promettere al cliente una data di riconsegna, il meccanico potrà verificare la disponibilità del ricambio sul portale Distrigo.

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Da qui sarà possibile effettuare ordini, monitorare la spedizione e consultare lo storico degli acquisti. A Casablanca, il centro prevede di effettuare due giri di consegna al giorno. Nelle altre località servite, l’obiettivo è consegnare il ricambio già il giorno successivo, a seconda dell’area geografica e della disponibilità a magazzino. La distribuzione si avvarrà di una rete dedicata a Casablanca e Rabat, mentre per le altre città verranno utilizzati vettori locali.

Stellantis

Il progetto è gestito da AS Parts, una società creata da Stellantis Maroc e ADS Group. Stellantis mette a disposizione le proprie gamme di ricambi e il sistema di distribuzione già utilizzato dalla rete Distrigo, mentre ADS Group si occupa della gestione operativa sul mercato marocchino. Per Stellantis, già presente nel Paese con attività di produzione, ingegneria e vendita di veicoli, questo nuovo centro consente di espandere la propria presenza nel settore dell’aftermarket, rivolgendosi anche ai riparatori che intervengono su veicoli di altri marchi.