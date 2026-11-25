Da gennaio 2027 la fabbrica Stellantis di Sochaux, in Francia, tornerà a produrre su due turni. Verrà eliminato il mezzo turno notturno aggiunto due anni fa per accompagnare il lancio delle nuove Peugeot 3008 e 5008. La direzione ha comunicato tale decisione ai rappresentanti del personale durante una riunione straordinaria il 24 novembre, come riportato da Auto Infos.

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Questo cambiamento organizzativo riguarda circa 500 posizioni. L’obiettivo è stabilizzare la produzione a 850 veicoli al giorno, mentre il reparto dedicato alla preparazione dei pacchi batteria continuerà a operare, anche durante la notte.

Stellantis Sochaux: cosa cambia per i dipendenti che lavorano su turni

Il turno notturno parziale era stato istituito nel novembre 2024, in un momento in cui lo stabilimento doveva gestire l’arrivo sul mercato dei due SUV Peugeot. La domanda ha consentito di mantenere tale organizzazione per oltre due anni. Stellantis ha ora deciso di tornare a due turni diurni, basandosi sulle proprie previsioni per il mercato automobilistico. Secondo il gruppo, un ritmo di 850 veicoli al giorno risulta più sostenibile per lo stabilimento. L’azienda presenta questa nuova organizzazione come un mezzo per limitare il ricorso alla cassa integrazione.

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Le 500 posizioni interessate corrispondono ai posti coinvolti nel cambio di turno. Per i dipendenti a tempo indeterminato sono previsti colloqui individuali con i responsabili prima del passaggio ai turni diurni. Alcuni di loro andranno a ricoprire posizioni attualmente occupate da personale temporaneo; è proprio a questo livello che la riorganizzazione avrà le conseguenze più dirette per i lavoratori interinali. Gli incarichi in corso proseguiranno fino alla scadenza prevista dai rispettivi contratti.

Attualmente a Sochaux lavorano circa 1.100 lavoratori interinali e Stellantis deve ancora precisare quanti di questi contratti non verranno rinnovati. Per quanto riguarda lo stabilimento, questo cambiamento interesserà principalmente le linee di assemblaggio dei veicoli. Al contrario, il turno di notte verrà mantenuto nel reparto dedicato alla preparazione dei pacchi batteria.

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Stellantis motiva tale decisione con l’aumento delle vendite delle versioni completamente elettriche dei modelli 3008 e 5008. La produzione dei SUV e la preparazione delle batterie seguiranno dunque ritmi differenti: da un lato, saranno operativi due turni per raggiungere il volume giornaliero prefissato; dall’altro, verrà mantenuto il lavoro notturno per soddisfare la domanda delle versioni elettriche.

Peugeot sottolinea che questi due SUV restano in testa ai rispettivi segmenti in Francia, il loro mercato principale. Tuttavia, nel definire il numero di turni da mantenere, Stellantis tiene conto anche delle prospettive per i mesi a venire e dell’arrivo di nuovi concorrenti. È sulla base di queste previsioni che la direzione ha stabilito il ritmo da adottare a partire da gennaio, dopo aver mantenuto un turno supplementare durante l’intera fase di lancio dei due modelli.

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Per i dipendenti attualmente impiegati nel turno di notte, il primo passo consisterà in colloqui relativi alle loro nuove mansioni o destinazioni lavorative. Per quanto riguarda i lavoratori interinali, resta ancora da chiarire quanti contratti giungeranno a conclusione alla loro scadenza.