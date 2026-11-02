Jeep Avenger, sconti fino a 10.000 euro a novembre 2026, promozioni su benzina, 4xe ed elettrica

Jeep Avenger apre novembre 2026 con sconti fino a 10.000 euro e tre proposte dedicate alle versioni benzina, 4xe Hybrid ed elettrica. Le iniziative scadono il 30 novembre e prevedono formule finanziarie differenti: accanto al prezzo promozionale vanno quindi considerati anticipo, durata e, quando presente, rata finale.

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Avenger: le promozioni di novembre e i risultati commerciali

L’Avenger Longitude 1.2 Turbo da 100 CV passa da 25.700 a 21.900 euro, con un vantaggio di 3.800 euro. Il finanziamento prevede 8.431 euro di anticipo e 48 rate da 299 euro, senza maxirata finale. Il TAN è zero, mentre il TAEG raggiunge il 3,33%: gli interessi sono azzerati, ma restano le spese accessorie.

Per l’Avenger 4xe Upland da 145 CV, lo sconto è di 2.800 euro: il prezzo scende da 32.700 a 29.900 euro. La formula comprende anticipo di 8.933 euro, 35 rate da 149 euro e rata finale di 20.355,75 euro. TAN fisso 5,99%, TAEG 7,81%.

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Il taglio maggiore riguarda l’Avenger Summit Full-Electric: da 42.400 a 32.400 euro, con wallbox inclusa. Servono 13.338 euro di anticipo, seguiti da 35 rate da 149 euro e una finale di 16.584 euro. Il TAN è del 3,49%, il TAEG del 5,35%.

Secondo l’UNRAE, a settembre 2026 l’Avenger ha registrato 4.092 immatricolazioni, portando il totale dei primi nove mesi dell’anno a 36.029 unità. In entrambe le classifiche, il modello occupa la seconda posizione assoluta, preceduto solo dalla Fiat Panda, e si afferma come il SUV più venduto.

Per quanto riguarda l’Europa, i dati di Dataforce, riportati dall’ACI (Automobile Club d’Italia), indicano 60.380 immatricolazioni di Avenger tra gennaio e agosto 2026, con un calo del 9,6% rispetto all’anno precedente; pertanto, tale dato non rappresenta il totale cumulativo aggiornato a settembre.

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Relativamente al mese di settembre, l’ACEA riporta 10.656 immatricolazioni per l’intero marchio Jeep nell’area UE, EFTA e nel Regno Unito, segnando una flessione del 4,1%. Il totale cumulativo da gennaio a settembre ha raggiunto le 94.542 unità, con un calo del 6,3%.

La storia dell’Avenger comincia con la presentazione al Salone di Parigi del 2022. Disegnata a Torino e prodotta a Tychy, in Polonia, debutta nel 2023 e conquista il premio European Car of the Year, diventando la prima Jeep a ottenere il riconoscimento.

Il progetto porta il marchio nel mondo dei SUV compatti europei, con una carrozzeria lunga poco più di quattro metri. Alla versione elettrica e alla benzina si affiancano progressivamente e-Hybrid e 4xe a trazione integrale.

Il 20 ottobre 2026, Jeep ha annunciato di aver raggiunto quota 300.000 ordini dal lancio del modello. Questo traguardo è distinto dai dati sulle immatricolazioni annuali; le versioni elettrificate rappresentano circa il 60% delle vendite del modello.