A pochi giorni dall’annuncio dell’uscita di Stellantis dal WEC e dalla Formula E, si torna a parlare della possibilità di vedere Lancia nella classe regina del Mondiale Rally. Per il momento si tratta solo di un’indiscrezione. Secondo il magazine DirtFish, il marchio avrebbe avviato la procedura di omologazione di una Ypsilon HF Integrale Rally1 WRC Kit Car, con l’obiettivo di averla pronta per l’inizio della stagione 2027.

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Lancia deve ancora confermare il progetto e un eventuale ingresso nelle competizioni. Se l’iniziativa dovesse andare in porto, si tratterebbe della prima omologazione di una vettura del marchio per il massimo livello mondiale dal 1991.

Lancia nel WRC: cosa sappiamo delle voci riguardanti la Ypsilon Rally1?

Stellantis ha annunciato la conclusione del programma ufficiale di Peugeot nel WEC al termine del 2026. Opel e Citroën, invece, proseguiranno il loro impegno in Formula E fino all’estate del 2027. Il gruppo ha precisato che la sua divisione motorsport si concentrerà d’ora in avanti sulle competizioni per clienti privati ​​e sullo sviluppo di vetture stradali ad alte prestazioni.

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In seguito a questo annuncio, si era parlato, come riportato da Autocar, soprattutto del mantenimento del supporto di Lancia alla Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2. L’indiscrezione diffusa da DirtFish suggerisce tuttavia un passo ulteriore: il possibile impegno di una Ypsilon nella categoria superiore.

29 Yohan ROSSEL, Arnaud DUNAND, Lancia Ypsilon HF Rally2, action during the Croatia Rally 2026, 4th round of the 2026 WRC World Rally Car Championship

Secondo la testata, per guadagnare tempo, sarebbe allo studio un’omologazione suddivisa in due fasi. A seguito di una votazione elettronica, la FIA avrebbe autorizzato, in una prima fase, alcune modifiche al motore e l’aggiunta di un’ala posteriore. Il paraurti anteriore, dal canto suo, sarà oggetto di un ulteriore esame. Una fonte citata da DirtFish ha definito insolita questa procedura, attribuendola al desiderio della FIA e del promotore del WRC di vedere più vetture al via nella categoria regina. È su questa analisi che si fonda la possibilità di vedere la Ypsilon in gara già a partire dal mese di gennaio.

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Anche la gestione della vettura resta da definire. Secondo lo scenario delineato da DirtFish, Lancia si occuperebbe dell’omologazione, mentre l’iscrizione e la gestione dell’auto in gara sarebbero affidate a una scuderia privata. Questo approccio è coerente con la strategia di Stellantis, che privilegia i programmi destinati ai clienti. Al momento, l’identità del team rimane ignota e nessun equipaggio è stato confermato. La fonte indica Yohan Rossel come possibile pilota, senza tuttavia che sia stato annunciato alcun accordo.

La stessa fonte ha evocato la vittoria di Bruno Saby al Rally di Monte Carlo del 1988 con la Delta HF Integrale. È un richiamo che spiega l’attesa attorno alla notizia, soprattutto per chi ha seguito gli anni di Lancia nel Mondiale. Prima di parlare di un ritorno in gara, però, servono ancora due passaggi concreti. Il primo è il completamento dell’omologazione. Il secondo è l’iscrizione della vettura da parte di una squadra. Solo allora si saprà quando e con chi la Ypsilon potrà correre nella classe regina.