Stellantis non sarebbe riuscita a entrare in una fabbrica che sta per vendere. Succede a Brampton, in Ontario, dove lo stabilimento fermo è diventato il ring di una resa dei conti a quattro, azienda, sindacato, governo federale e governo provinciale.

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Il 9 novembre i tecnici di Pinchin, società ingaggiata da Roshel per le verifiche ambientali, hanno trovato davanti ai cancelli camion, coni stradali e militanti con le bandiere di Unifor. Secondo Stellantis il sindacato ha bloccato gli ingressi e ha avvisato che né uomini né attrezzature sarebbero passati. Da qui la causa civile, che cita in giudizio Unifor e due imputati senza nome. Le accuse non sono state vagliate da alcun tribunale.

Il costruttore parla di danni irreparabili, “estremamente difficili se non impossibili da quantificare”, e di polizia chiamata senza che l’ostruzione sia rientrata in limiti accettabili. Il nodo è il calendario. Roshel, produttore di veicoli blindati, ha accettato di rilevare l’impianto per una cifra rimasta riservata, con chiusura attesa a metà dicembre. Senza la due diligence (analisi e verifica) ambientale, il timing salta.

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Unifor, che rappresenta oltre 9.000 lavoratori Stellantis tra Windsor, Toronto e Brampton, non arretra. Per la presidente Lana Payne la vendita è “inaccettabile”. Il contratto scaduto a settembre è passato otto settimane fa senza fanfare, ma a fine ottobre il 97% dei lavoratori dell’Ontario ha votato a favore dello sciopero.

Ottawa, intanto, tiene il conto. La ministra dell’Industria Mélanie Joly ha dichiarato che Stellantis ha violato l’accordo del 2022, quello dei sussidi per riconvertire il sito: Jeep Compass fermata, nessun modello sostitutivo, zero produzione, fabbrica chiusa. Trenta giorni per rimediare, altrimenti inadempienza e restituzione di tutto o parte dei fondi, interessi compresi. Stellantis aveva offerto 24 milioni. Una fonte federale ne calcola circa 831 e, a quelle cifre, non si parla più di arrotondamenti.

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Doug Ford, premier dell’Ontario, ha scelto un’altra strada. Dice di premere su Ottawa “come un gorilla da 800 libbre” perché abolisca la tariffazione industriale del carbonio, che a suo dire strangola auto e acciaio. Venerdì lui e Joly si sono incontrati a porte chiuse con i vertici di Stellantis e Unifor. Gorilla o no, nessuno ha ancora spiegato come uscirne.

La riconversione era partita all’inizio del 2024, poi a febbraio 2025, un mese dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca e dei suoi dazi sul Canada, Stellantis ha congelato la Compass e l’ha spostata in Illinois. Più di 2.000 operai a casa, impianto fermo a tempo indeterminato. Roshel promette oltre 2.000 posti, con precedenza ai licenziati.

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Il sindaco Patrick Brown chiede un piano condiviso, ricordando che le famiglie sono “sospese” dal 2023. Sul tavolo ci sono circa 10.000 dipendenti canadesi del gruppo e, forse, qualcosa di più della sorte di un solo stabilimento.