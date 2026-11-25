A Shizuoka in Giappone, chi desidera scoprire da vicino i modelli Alfa Romeo e Fiat potrà ora farlo all’interno di un’unica concessionaria. Sabato 28 novembre 2026 segnerà infatti l’apertura di “Alfa Romeo / Fiat / Abarth Shizuoka”, il primo punto vendita nella regione di Tokai ad adottare il concept “Stellantis Brand House”. Fino ad ora, Alfa Romeo e Fiat/Abarth erano ospitate in due sedi distinte. Il concessionario locale ALC, partner di Stellantis Japan, ha trasferito Alfa Romeo nei locali che già accoglievano Fiat e Abarth, riorganizzando gli spazi per integrare questo terzo marchio. L’apertura sarà celebrata con due giornate inaugurali, sabato 28 e domenica 29 novembre.

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Alfa Romeo, Fiat e Abarth a Shizuoka, come cambia la concessionaria

L’edificio si affaccia sulla statale 1, che attraversa da est a ovest il quartiere di Aoi, e ha una facciata che si sviluppa in orizzontale, con pareti grigio scuro e dettagli rossi. Chi arriva in treno può scendere a Furushō, a circa cinque minuti a piedi. La stazione JR di Higashi-Shizuoka dista invece circa due chilometri. La sede resta quindi raggiungibile anche per chi vuole visitare lo showroom senza prendere l’auto.

All’interno, questo accorpamento ha permesso di creare un nuovo spazio espositivo dedicato ad Alfa Romeo. Esso si distingue per tonalità più scure, un pannello che sfoggia il logo del Biscione e linee luminose rosse. Al secondo piano è stata inoltre allestita una lounge, che offre ai visitatori un luogo di relax durante la loro permanenza. Nell’area dedicata a Fiat, invece, a dominare è il bianco; È presente anche un’area giochi per bambini, pensata per le famiglie che si recano presso la concessionaria. In questo modo, sotto lo stesso tetto, l’atmosfera muta passando da uno spazio espositivo all’altro.

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Il modello adottato da Stellantis riunisce, in un’unica sede, marchi che si rivolgono a tipologie di clientela differenti. A Shizuoka, i clienti che in passato avrebbero dovuto recarsi in due concessionarie distinte potranno ora scoprire le gamme Alfa Romeo, Fiat e Abarth nel corso di un’unica visita. Per ALC, azienda con sede a Numazu già attiva nella vendita e nell’assistenza post-vendita nella prefettura, questo accorpamento include anche i servizi post-acquisto: la struttura è infatti dotata di un’officina dedicata, che consente ai clienti di tornare nello stesso luogo per la manutenzione del proprio veicolo.

Il fine settimana del 28 e 29 novembre rappresenterà la prima occasione per scoprire la nuova organizzazione degli spazi. Questo evento inaugurale permetterà inoltre a chi conosceva già lo showroom Fiat e Abarth di visitare il nuovo spazio Alfa Romeo, così come l’area espositiva situata al piano superiore.