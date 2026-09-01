Lancia entra in una nuova fase: più sinergie con Fiat sotto la guida di Belloni

Lancia entra in una fase nuova del proprio percorso all’interno di Stellantis. Il gruppo ha definito un nuovo assetto che porta il marchio italiano a lavorare in modo più stretto con Fiat e Abarth, seguendo la strategia presentata durante l’Investor Day del 21 maggio e inserita nel piano FaSTLAne 2030. L’obiettivo è sfruttare meglio le sinergie tra i brand, senza cancellare quelle caratteristiche che continuano a distinguere Lancia dagli altri marchi del gruppo.

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Lancia passa sotto la guida di Arnaud Belloni

La novità principale riguarda Arnaud Belloni, nominato CEO di Fiat, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa. Il manager risponderà direttamente a Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe, e avrà quindi una responsabilità molto ampia sulla gestione dei tre marchi italiani.

Belloni conosce bene il gruppo. In passato vi ha trascorso 16 anni, occupandosi delle strategie di marketing dei brand italiani e francesi. Successivamente è passato al Gruppo Renault, dove dal novembre 2020 ha ricoperto il ruolo di Global Chief Marketing Officer e, dal maggio 2023, quello di Chief Branding Officer per tutti i marchi.

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Il suo arrivo coincide con la volontà di Stellantis di gestire Lancia in modo più integrato con Fiat. Una scelta che punta soprattutto a condividere risorse, competenze e processi, lasciando però al marchio torinese uno spazio ben preciso sul fronte dell’immagine, del prodotto e del rapporto con il pubblico.

Anche la struttura commerciale europea cambia. Gaetano Thorel, già responsabile di Fiat e Abarth nelle Commercial Operations di Enlarged Europe, prenderà in carico anche Lancia e riporterà funzionalmente proprio a Belloni. In questo modo i tre marchi saranno coordinati ancora più da vicino anche sul piano delle vendite e delle strategie commerciali.

Roberta Zerbi, che ha seguito Lancia durante una parte importante del rilancio degli ultimi anni, passerà invece a occuparsi di Customer Journey Excellence e Network Development. Porterà quindi la propria esperienza nella gestione del marchio e della rete commerciale in un’area diversa, legata soprattutto al rapporto con il cliente e allo sviluppo della distribuzione.

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Nel passaggio di consegne avrà ancora un ruolo Olivier François, che affiancherà Belloni fino a metà ottobre. Dopo quella data continuerà a collaborare con Stellantis come strategic advisor, mettendo a disposizione l’esperienza accumulata negli anni sul fronte del marketing, della comunicazione e della gestione dei marchi.

Per Lancia il cambio di assetto arriva in un momento molto delicato. Dopo il lancio della nuova Ypsilon e il ritorno progressivo sui mercati europei, il marchio si sta preparando alla prossima grande novità: la nuova Lancia Gamma. Il modello sarà progettato, sviluppato e prodotto in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi e avrà il compito di ampliare la gamma verso l’alto.

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La sfida per Belloni sarà quindi gestire una Lancia più integrata con Fiat sul piano industriale e commerciale, mantenendo però un posizionamento diverso e riconoscibile. Con la Gamma in arrivo e altri modelli previsti più avanti, i prossimi anni diranno quanto questa nuova organizzazione riuscirà a dare ritmo al rilancio del marchio.