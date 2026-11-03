Lancia Gamma, le offerte di novembre 2026: sconti fino a 5.000 euro

Lancia Gamma arriva a novembre 2026 con due offerte promozionali per il mercato italiano, valide fino al 30 novembre. Le rate mensili partono da 249 euro per la versione ibrida e da 349 euro per quella elettrica; entrambe prevedono un anticipo iniziale e una maxirata finale.

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Lancia Gamma, le promozioni di novembre per acquistare l’ibrida e l’elettrica

La Gamma LS Ibrida da 145 CV scende da 39.900 a 34.900 euro. Nell’esempio finanziario, l’anticipo è di 5.690 euro, seguito da 35 rate mensili da 249 euro e una rata finale residua di 24.160,90 euro. Il TAN fisso è del 3,49%, mentre il TAEG raggiunge il 4,78%.

Per la Gamma Elettrica LS SR da 230 CV, il prezzo promozionale è di 41.900 euro contro i 45.900 euro di listino, con easyWallbox inclusa. L’esempio prevede 11.066 euro di anticipo, 35 rate da 349 euro e una rata finale di 22.274,40 euro. Il TAN è del 3,49%, il TAEG del 4,79%.

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I finanziamenti sono proposti da Stellantis Financial Services Italia e comprendono Identicar per dodici mesi. Sono previste spese di istruttoria di 420 euro e incasso mensile di 4 euro. I prezzi includono l’IVA, ma escludono IPT e contributo PFU. L’approvazione del credito resta soggetta alla valutazione della finanziaria.

La nuova Gamma ha debuttato sulla scena internazionale al Salone di Parigi nell’ottobre 2026, riportando una denominazione storica nella gamma Lancia. Prodotta a Melfi sulla piattaforma STLA Medium, è una fastback crossover lunga 4,67 metri, con un’impostazione che cerca spazio e comfort senza rinunciare a una carrozzeria filante. Il bagagliaio raggiunge 560 litri.

Il design integra il motivo frontale a “calice” illuminato e introduce una firma luminosa a forma di T nella parte posteriore. All’interno, l’abitacolo presenta un caratteristico tavolino centrale e il sistema multimediale SALA HUB. La gamma comprende un modello ibrido da 145 CV e diverse versioni elettriche: oltre a una variante da 230 CV, è prevista una versione da 245 CV con un’autonomia dichiarata superiore ai 740 chilometri, nonché un modello “HF Integrale” da 375 CV.

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Secondo l’amministratore delegato di Lancia, Arnaud Belloni, Gamma e Ypsilon hanno l’obiettivo di gettare le basi finanziarie per il rilancio del marchio. Solo risultati concreti consentiranno lo sviluppo di prodotti e progetti futuri pensati per gli appassionati. Alla Gamma, dunque, spetta il compito di ampliare la base di clientela del brand e di rafforzarne la presenza in tutta Europa.