Poche settimane fa l’ultimo 1.2 PureTech è uscito dalla catena di Douvrin, in Francia. Nessuna cerimonia, chiaramente, si tratta di un motore che ha fatto più rumore per i guai che per le prestazioni. Per questo, lascia la scena quasi in punta di piedi.

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Il suo possibile erede, però, parlerebbe italiano. A Termoli sta prendendo forma un quattro cilindri 1.5 della famiglia Firefly, già in prova in Polonia sotto il cofano di un’Alfa Romeo Tonale da 175 cavalli. Turbo a geometria variabile, motorino elettrico da 15 kW, doppia frizione a sette rapporti, una ricetta ibrida.

Dietro c’è una scelta di febbraio, quando Stellantis ha annunciato investimenti sui motori GSE. L’obiettivo è portarli a standard Euro 7, così da tenerli in vita ben oltre il 2030. Mesi fa si era parlato di due candidati che potessero rilevare in parte il testimone del PureTech sulle auto più popolari del gruppo, il tre cilindri 1.0 e proprio il 1.5.

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Il 1.2 Turbo, per la verità, non è ancora da buttare. La versione con catena di distribuzione, la EB2 Gen3, rispetta già l’Euro 7, che per le nuove omologazioni scatta il 29 novembre 2026, e continuerà a equipaggiare i modelli attuali anche dopo il 2027. La tecnica, però, conta fino a un certo punto: a pesare è la politica. Antonio Filosa ha un debole dichiarato per l’Italia e vorrebbe riportarvi più produzione, visti gli stabilimenti fermi almeno in parte.

Stellantis non ha un full hybrid né un mild hybrid più spinto nella fascia tra 150 e 210 CV, proprio dove si vendono i modelli più richiesti. I clienti, con una certa coerenza, vanno a comprare dalla concorrenza.

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C’è anche l’opzione americana, quella di un 1.6 ibrido derivato dal PureTech da 210 CV montato sulle Jeep negli Stati Uniti. Nessuno l’ha confermata. Il passaggio a 1.0 e 1.5 sarebbe invece graduale e semplice da adattare alla nuova piattaforma, e trova sponda tra i sindacalisti italiani, per i quali significa posti di lavoro salvati.

Cambiare motori, va detto, vuol dire investire ancora e chiudere le linee che oggi sfornano il 1.2 Turbo, una spesa che l’azienda difficilmente può permettersi. Per ora i Firefly 1.0 e 1.5 restano in sala d’attesa, magari destinati ad altre vetture. Ufficialmente, da Stellantis fanno sapere che nulla è deciso e che il dossier è sotto attento esame.