Paola Egonu è arrivata all’Unipol Forum di Assago come migliore giocatrice del mese di ottobre, e ne è uscita come la miglior marcatrice nella storia della Serie A1 femminile. Prima dell’incontro tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, la campionessa italiana ha ricevuto il premio «MVP Of The Month Fiat» davanti a quasi 13.000 spettatori. Il trofeo le è stato consegnato da Alessio Scutari e Alessandro Musumeci, rispettivamente direttore generale e direttore marketing di Fiat e Abarth Italia. Poche ore dopo, nello stesso palazzetto, il pubblico si è alzato in piedi per applaudirla nuovamente.

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Fiat e la Lega Volley Femminile: un primo riconoscimento per Egonu, in una serata storica

Nel corso della partita, Egonu ha raggiunto un totale di 6.101 punti in carriera in Serie A1, superando così il record di 6.088 punti detenuto fino a quel momento da Carmen Turlea. L’impresa è stata accolta da una standing ovation. Gli spettatori presenti ad Assago per uno dei duelli più attesi del campionato hanno così assistito a un cambio al vertice della classifica storica delle marcatrici. Se il premio consegnato prima dell’incontro ha celebrato le sue prestazioni del mese di ottobre, il traguardo raggiunto durante la gara testimonia un percorso eccezionale, che pone Egonu davanti a tutte le altre atlete dell’élite italiana.

L’evento di Assago ha segnato la prima premiazione mensile prevista nell’ambito della partnership tra Fiat e la Lega Volley Femminile, annunciata a ottobre. Il marchio torinese è «Premium Court Partner» per la stagione 2026/2027, nell’ambito di un accordo che copre oltre 400 incontri. Il programma include le partite di Serie A1 e Serie A2, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e i play-off. La partnership accompagnerà dunque il campionato per l’intera stagione, dagli incontri di regular season fino agli eventi in cui vengono assegnati i trofei.

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Per chi segue le partite dal vivo, la presenza di Fiat sarà particolarmente visibile a bordo campo. All’interno dei palazzetti sono previste attività di intrattenimento per i tifosi e occasioni di incontro con il pubblico, affiancate da contenuti diffusi sui canali digitali e sui social network. La collaborazione prevede anche un riconoscimento mensile, legato alle prestazioni delle atlete: ad Assago, è stata Egonu a ricevere questo premio, proprio la sera in cui aveva l’opportunità di battere il record di Turlea.

Per Fiat, l’accordo rappresenta inoltre una vetrina per presentare i veicoli della propria gamma al pubblico presente nei palazzetti. Il marchio ha citato, tra gli altri, la Topolino, la 500, la Pandina, la Grande Panda, la 600 e il Qubo L, oltre alla futura Grizzly, che andranno ad arricchire l’offerta. Si tratta di modelli eterogenei, per dimensioni e target di riferimento; il costruttore avrà modo di valorizzarli nel corso della stagione attraverso iniziative collegate alle partite. La presenza sui campi delle due divisioni consente a Fiat di raggiungere sia il pubblico delle realtà più piccole, sia quello dei grandi eventi, come nel caso dell’incontro tenutosi ad Assago.

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La portata di questa partnership si riflette anche nei numeri della pallavolo italiana. I club di Serie A1 e Serie A2 sono distribuiti su 13 regioni e 26 province. Secondo i dati citati da Fiat, la pallavolo è lo sport femminile più praticato in Italia, con oltre 1,5 milioni di praticanti e una comunità che supera i 7,5 milioni di persone, tra tifosi e appassionati. Questi numeri testimoniano un movimento che ogni settimana si ritrova nei palazzetti di tutta Italia e che, ad Assago, ha richiamato quasi 13.000 spettatori sugli spalti.