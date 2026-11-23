La Peugeot 9X8 ha già disputato la sua ultima stagione nel Campionato del Mondo Endurance. Opel e Citroën, dal canto loro, hanno ancora un campionato di Formula E davanti a sé prima di abbandonare la disciplina nell’estate del 2027. Stellantis ha ufficializzato la ristrutturazione della sua divisione Motorsport il 23 novembre, al termine di riunioni straordinarie con i rappresentanti del personale in Francia.

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Stellantis Motorsport, cosa cambia per Peugeot, Opel, Citroën e Lancia

Le attività si concentreranno d’ora in poi principalmente sulle auto da corsa destinate ai clienti e sui modelli sportivi stradali. Il comunicato menziona anche Alfa Romeo e Lancia: la divisione continuerà a lavorare sui modelli Alfa più esclusivi, nonché sulle versioni Veloce del marchio del Biscione e sulle versioni HF di Lancia.

Per comprendere cosa giunga al termine con il ritiro di Peugeot, occorre tornare alle 6 Ore di Monza, nel luglio 2022. È lì che la 9X8 ha fatto il suo debutto, segnando il ritorno del costruttore francese nella categoria regina delle gare di durata dopo oltre dieci anni di assenza.

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L’ultima Peugeot a vincere la 24 Ore di Le Mans è stata la 908, nel 2009. Quel programma si era concluso nel 2012. La 9X8 ha permesso di conquistare alcuni podi e, nel 2024, il team ha schierato una versione profondamente rivisitata della vettura. La vittoria, tuttavia, è rimasta fuori portata. Peugeot stava già lavorando a una nuova evoluzione per la stagione 2027, ma con questo ritiro, tale versione non vedrà mai la luce nel campionato del mondo.

Per Opel, il calendario è a dir poco singolare: il team non ha ancora disputato il suo primo E-Prix che già conosce la data di conclusione del suo programma ufficiale. Il debutto è previsto per il 16 gennaio a Città del Messico, in occasione dell’avvio della tredicesima stagione di Formula E. Nei giorni scorsi, sul circuito di Jarama, Opel e Citroën hanno avuto l’opportunità di testare le nuove monoposto GEN4. Citroën ha completato oltre 350 giri durante le prove in Spagna. Entrambi i team porteranno a termine il campionato; il lavoro svolto in pista nelle ultime settimane servirà dunque anche a preparare le gare dei mesi a venire.

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L’interrogativo che si pongono gli appassionati di Lancia riguarda soprattutto il WRC2. Secondo Autocar, Stellantis continuerà a sostenere Lancia Corse HF attraverso programmi destinati ai team clienti. La testata cita inoltre, tra le attività che proseguiranno, i programmi rally di Opel con le versioni elettriche di Corsa e Mokka. Il comunicato del gruppo, dal canto suo, fa riferimento al supporto per le competizioni riservate ai clienti in termini più generali. Chi schiererà una Ypsilon Rally2 HF Integrale dovrà dunque attendere per conoscere le modalità di assistenza previste per il 2027 e l’entità del lavoro che sarà dedicato all’evoluzione della vettura.

Per quanto riguarda i veicoli di serie, Stellantis ha specificato su quali progetti continuerà a lavorare la struttura. Si tratta dei modelli sportivi più esclusivi di Alfa Romeo e Maserati, oltre alle versioni Veloce, GTi, HF e GSE per i marchi Alfa Romeo, Peugeot, Lancia e Opel. L’obiettivo è trasferire alle auto di serie le competenze acquisite dagli ingegneri in pista.

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Questo orientamento rientra nel piano FaSTLAne 2030, che prevede, per l’Europa, 25 nuovi prodotti e altrettanti aggiornamenti di modelli già presenti in gamma. Nel suo comunicato, il gruppo ricorda anche le nove concept car presentate a Parigi, tra cui la Citroën 2CV e la Peugeot E-T16.

A Satory, peraltro, la questione è molto concreta. I team che oggi lavorano alla 9X8 o alle monoposto elettriche dovranno stabilire dove poter proseguire le proprie attività una volta conclusi tali programmi. Stellantis ha fatto sapere di voler mantenere in azienda i collaboratori coinvolti e di cercare, insieme a loro, una nuova collocazione.

Tra le possibilità figurano il lavoro su auto da corsa destinate a scuderie clienti, lo sviluppo di auto sportive stradali e altri incarichi legati al piano industriale. Il comunicato non specifica ancora il numero di persone interessate, i dipartimenti che potrebbero accoglierle, né le tempistiche dei trasferimenti.