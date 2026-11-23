La nuova DS N°7 ha avuto un buon avvio in Francia, ma nelle concessionarie ci si chiede se un solo modello sia sufficiente a migliorare la situazione economica. È quanto emerge da un’analisi pubblicata il 20 novembre da L’argus. Alcuni concessionari DS Automobiles stanno valutando di abbandonare il marchio, mentre altri sono ancora indecisi sul da farsi. A pesare particolarmente sono i costi di gestione, difficili da coprire visti gli attuali volumi di vendita. Secondo la testata specializzata francese, la redditività media della rete di vendita rimarrà negativa anche nel 2026 e potrebbe addirittura peggiorare rispetto all’anno precedente.

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DS Automobiles: perché i concessionari francesi puntano sul N°7

Da gennaio a ottobre DS ha immatricolato 10.578 auto in Francia, il 13,4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. La quota di mercato si è fermata allo 0,8%. Per capire quanto pesi questo calo basta guardare da dove arrivano le vendite europee del marchio. Più di un’auto su due, il 53%, viene venduta proprio in Francia. Secondo L’argus, il 2026 si avvia a essere l’anno più difficile sul piano commerciale da quando DS è diventata un marchio autonomo nel 2014.

A fare i numeri più alti nella gamma è ancora la N°4, ma gran parte delle aspettative dei rivenditori si concentra sulla N°7. Il nuovo SUV raccoglie l’eredità della DS 7, che in otto anni di carriera ha superato i 200.000 esemplari. Prodotta a Melfi, la N°7 è ordinabile in Francia da maggio. Al lancio il prezzo partiva da 43.900 euro per l’ibrida e da 46.990 euro per l’elettrica, proposta anche in una versione che dichiara fino a 740 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP.

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Un concessionario della regione Alvernia-Rodano-Alpi, interpellato da L’argus, si dichiara soddisfatto dell’avvio commerciale della N°7. Esprime tuttavia dei dubbi sul fatto che il SUV, pur essendo concepito come modello di punta, possa garantire, da solo, un volume di vendite sufficiente.

Il titolare di un gruppo di concessionarie multimarca rivolge invece lo sguardo all’altro estremo della gamma: segnala un calo nelle vendite della DS 3 e auspica l’arrivo di un modello nel segmento B, capace di attrarre una clientela attualmente orientata verso la Mini. La N°8, spiega, è un prodotto di nicchia e si rivolge pertanto a un pubblico più ristretto.

Foto DS Automobiles

Nel frattempo, in Francia è stata completata la riorganizzazione che ha portato a un maggiore avvicinamento tra DS e Citroën. Dal 2 novembre, Édouard George, già a capo di Citroën Francia, ha assunto la responsabilità anche di DS Automobiles Francia. Questo riassetto rientra nel piano FaSTLAne 2030, che assegna a DS il ruolo di marchio specializzato sotto la guida di Citroën.

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Xavier Chardon aveva già sottolineato come i due brand possano sfruttare sinergie, in particolare nell’ambito delle reti di vendita e del canale flotte. È proprio sulla distribuzione che si concentra ora l’attenzione dei concessionari, chiamati a decidere se continuare a investire nelle proprie attività legate al marchio DS.