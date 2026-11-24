Alla fine del 2025, Fiat Strada aveva registrato 142.901 immatricolazioni in Brasile, superando qualsiasi altro veicolo venduto nel Paese. Un record durato appena un anno. A poche settimane dalla conclusione dell’anno in corso, il pick-up ha già superato la soglia delle 150.000 unità nel 2026, un dato senza precedenti nella sua storia. Questo risultato arriva dopo cinque anni consecutivi al vertice del mercato brasiliano: proprio il Paese in cui lo Strada viene prodotto, nello stabilimento Stellantis di Betim, nello Stato del Minas Gerais.

Advertisement

Fiat Strada: una serie di record in Brasile, iniziata già a marzo

Il primo segnale era arrivato a marzo, quando in un solo mese erano state vendute 16.707 Strada. Il pick-up non era mai arrivato così in alto. A settembre è tornato sopra le 16.000 unità, una soglia che nella storia del modello è stata superata in appena quattro occasioni. Le altre due risalgono al 2024, con 16.421 immatricolazioni ad agosto e 16.235 a dicembre. Di conseguenza, due dei migliori mesi di sempre si sono concentrati nello stesso anno, ancora prima dell’ultimo trimestre.

Per comprendere le ragioni del grande successo della Fiat Strada in Brasile, basta osservarne gli utilizzi. Il suo cassone consente sia di trasportare attrezzature durante la settimana, sia di caricare biciclette per una gita fuori città nel fine settimana. Le sue dimensioni compatte si rivelano preziose nel traffico urbano o durante la ricerca di un parcheggio. La varietà degli allestimenti gioca un ruolo fondamentale: gli acquirenti professionali possono privilegiare la praticità, mentre i privati ​​che ne fanno un uso quotidiano con la propria famiglia possono optare per una versione più ricca di dotazioni.

Advertisement

Frederico Battaglia, responsabile di Fiat e Abarth per il Sud America, attribuisce questo record all’evoluzione del pick-up nel corso del tempo, pensata per soddisfare le aspettative dei clienti brasiliani. Il dirigente sottolinea due punti di forza principali: la robustezza e la versatilità, che consentono di utilizzare lo stesso veicolo per esigenze diverse. Questa combinazione garantisce alla Fiat Strada una clientela molto più ampia rispetto a quella dei semplici veicoli commerciali. Per chi lo utilizza anche per spostamenti personali, la scelta dell’allestimento è importante tanto quanto la presenza del cassone.

L’importanza del mercato interno è confermata dai dati relativi all’intera regione. Nel 2025, Fiat Strada è stato il veicolo più venduto in Sud America, con 156.786 unità. Di questo totale, 142.901 esemplari sono stati immatricolati in Brasile, contro poco meno di 14.000 negli altri mercati sudamericani. Oltre nove veicoli su dieci sono stati quindi acquistati proprio nel Paese in cui vengono prodotti. Inoltre, con il traguardo appena raggiunto, il Brasile si trova ora a meno di 7.000 unità dal totale registrato nell’intero Sud America l’anno precedente.