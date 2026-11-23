Entrambe sono apparse sulla copertina del numero di novembre di Ruoteclassiche. Al salone Milano AutoClassica 2026, le si è potute ammirare fianco a fianco presso lo stand della rivista. Da un lato, la Maserati 3500 GT Cabriolet Vignale (prototipo) del 1959, dall’altro, la nuova GranCabrio da 490 CV. È stata la più anziana delle due ad aggiudicarsi il riconoscimento. Questa cabriolet firmata Vignale ha ricevuto il «Premio Speciale Programma di Certificazione» nell’ambito del concorso Best in Classic 2026, a pochi mesi dall’ottenimento della centesima Certificazione di Autenticità rilasciata da Maserati Classiche.

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Maserati a Milano AutoClassica: la storia della 3500 GT premiata a Rho

L’auto appartiene al collezionista Billy Hibbs, che ha ritirato il premio insieme a Cristiano Bolzoni, responsabile di Maserati Classiche. Il riconoscimento è stato consegnato da Laura Confalonieri, vicedirettrice di Ruoteclassiche, e dal giornalista Gaetano Derosa. Prima di arrivare allo stand di Rho, la vettura è passata per le officine di Modena, dove è stata restaurata tra il 2023 e il 2026 con il supporto del programma ufficiale del Marchio. La certificazione è stata ottenuta ad aprile, al termine di un lavoro che ha permesso di riportare l’esemplare alla sua configurazione originale.

La 3500 GT Cabriolet fu presentata al Salone di Torino nel 1959. Disegnata per la Carrozzeria Vignale da Giovanni Michelotti, rappresenta una delle prime interpretazioni di quella che sarebbe diventata la granturismo scoperta del Tridente. Di questo modello sono esistiti soltanto sei prototipi. La versione di serie che ne è derivata ha avuto una carriera più lunga, con circa 250 esemplari prodotti fino al 1964. L’esemplare di proprietà di Hibbs si distingue per la carrozzeria color argento, gli interni in avorio e rosso e i tappetini blu. Dettagli dorati completano una combinazione cromatica che richiama i colori dello storico stemma di Vignale.

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Sotto il cofano della 3500 GT si trova un motore a sei cilindri in linea da 3.485 cm³ capace di erogare 235 CV, abbinato a un cambio manuale ZF a quattro rapporti. La velocità massima raggiunge circa 235 km/h. A quasi settant’anni di distanza, la GranCabrio, esposta accanto alla Vignale, incarna la stessa filosofia del viaggio a cielo aperto: offre quattro posti ed è spinta da un motore V6 biturbo «Nettuno» da 3,0 litri. L’esemplare presentato a Milano abbinava una carrozzeria «Blu Emozione» a un abitacolo color «Greige», rivestito in pelle pieno fiore, fibra di carbonio e finiture satinate.

Nella nuova GranCabrio, il frontale è stato rivisitato: integra prese d’aria ridisegnate e uno splitter centrale che contribuisce ad aumentare il carico aerodinamico sull’asse anteriore. Al posteriore, spiccano i gruppi ottici con lenti trasparenti. La capote in tessuto si apre in 14 secondi, anche durante la marcia; tra le novità introdotte per la guida, figurano una nuova taratura della trasmissione e l’aggiunta della modalità «Country». I clienti che scelgono i nuovi cerchi «Tridente» beneficiano inoltre di una carreggiata allargata di 10 millimetri.

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Il percorso Maserati al salone Milano AutoClassica proseguiva nel padiglione centrale del polo fieristico Fiera Milano-Rho, dove la «Collezione Maserati Umberto Panini APS» ha esposto altri tre veicoli. La 6C34 rievocava l’epoca in cui i fratelli Maserati partecipavano alle competizioni, mentre la Tipo 61, soprannominata «Birdcage», richiamava le gare di durata dei primi anni Sessanta. L’Alfieri, concept car svelata al Salone di Ginevra 2014, chiudeva questo itinerario. Tre vetture molto diverse tra loro, riunite in un’edizione che, per la prima volta, si è protratta per quattro giorni, dal 19 al 22 novembre.

Per Maserati Classiche, questo riconoscimento conferito alla Vignale giunge proprio mentre il Marchio celebra il centenario del suo esordio nelle competizioni. È infatti in occasione della Targa Florio del 1926 che il «Tridente» è apparso per la prima volta su una Maserati da corsa: la Tipo 26. Oggi, questo programma lanciato nel 2021 e ormai integrato nella BottegaFuoriserie si occupa, dalle officine di Modena, della conservazione, del restauro e della certificazione dei veicoli storici. La 3500 GT di proprietà del signor Hibbs è la centesima vettura di cui il programma ha certificato l’autenticità.