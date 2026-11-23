Il Museo Storico Alfa Romeo è un prezioso scrigno che accarezza al meglio le corde emotive degli appassionati, cui concede felici stimoli sensoriali. Per la sua eccellenza non stupisce il fatto che sia stato nominato “Museo dell’Anno” ai Best in Classic 2026, assegnati dalla rivista Ruoteclassiche, in collaborazione con ACI storico, alle eccellenze del patrimonio automobilistico storico.

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La notizia del prestigioso riconoscimento è stata diffusa in queste ore. Facile intuire la gioia dei destinatari. A rendere ancora più speciale l’incoronazione ci pensa il fatto che il premio sia stato conferito durante il 50° anniversario della struttura museale del “biscione”.

Il Museo Storico Alfa Romeo celebra al meglio i valori del marchio milanese, che ha scritto pagine indelebili di sport, bellezza e cultura, anche fuori dal mondo delle quattro ruote. Inaugurato il 18 dicembre 1976, ad Arese, questo complesso espositivo è uno dei luoghi più rappresentativi della storia Alfa Romeo. Nei suoi spazi, ben configurati, proietta in un racconto fatto di innovazione, design, tecnologia e successi.

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Custode di un patrimonio straordinario, il Museo Storico Alfa Romeo è un punto di riferimento internazionale per chi porta le auto della casa milanese nel cuore. Il premio “Museo dell’Anno” ai Best in Classic 2026, guadagnato nell’ambito di Milano AutoClassica 2026, è un riconoscimento più che meritato. Nel concorso, giunto alla sesta edizione, la casa del “biscione” ha incassato altri due importanti riconoscimenti, per altrettante vetture a sua firma.

All’Alfa Romeo Spider del 1967 è andato il titolo di “Auto Classica dell’Anno“, grazie alle preferenze espresse dagli appassionati sul canale Instagram di Ruoteclassiche. Un fatto che conferma l’amore popolare per questa vettura, iconica espressione delle emozioni di guida a cielo aperto, in stile Dolce Vita.

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Premiata nella categoria “Restauro dell’Anno“, invece, una muscolosa Alfa Romeo Giulia TZ del 1964, ripristinata allo stato dell’arte, a riprova di quanto con il giusto impegno il patrimonio automobilistico possa diventare immortale, anche nella dimensione materica.

Fonte | Stellantis