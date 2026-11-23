La nuova Fiat Strada ha iniziato a circolare sulle strade brasiliane. Alcuni prototipi del pick-up sono stati avvistati durante i test, come riportato da Autos Segredos, che identifica il modello con il codice interno XBP. Secondo la testata brasiliana, il lancio è previsto per il 2028, come novità della gamma 2029. I veicoli di prova sono ancora camuffati, lasciando incertezze sul loro design definitivo. L’immagine digitale che correda questo articolo offre una possibile interpretazione del pick-up.

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Nuovo Fiat Strada: quali elementi potrebbe ereditare dalla Argo X?

Il legame con la Fiat Argo X si manifesterebbe principalmente nella parte anteriore. Stando alle informazioni di Autos Segredos, i due modelli condividerebbero cofano, parafanghi e portiere anteriori, mentre la nuova Fiat Strada adotterebbe fari e paraurti specifici. Questa parentela si ritroverebbe anche nell’abitacolo, con la plancia e i pannelli porta ripresi dalla nuova compatta brasiliana. Al posteriore, invece, Fiat manterrebbe una configurazione familiare per gli utenti professionali dello Strada, con una sponda a apertura tradizionale.

L’aspetto più interessante riguarda ciò che si cela sotto la carrozzeria. Secondo indiscrezioni, il progetto combinerebbe la parte anteriore derivata dall’architettura CMP (della Argo X) con la parte posteriore MPP dell’attuale Strada. In concreto, Fiat potrebbe modernizzare l’abitacolo del pick-up, mantenendo al contempo, al posteriore, una sospensione a balestre. Questa nuova struttura anteriore consentirebbe inoltre di integrare dotazioni di sicurezza più complete, tra cui sei airbag e nuovi sistemi di assistenza alla guida.

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Per quanto riguarda le dimensioni, il pick-up dovrebbe rimanere simile al modello attuale, con una lunghezza stimata di circa 4,47 metri. A Betim, dove viene prodotto lo Strada, limitare le variazioni negli ingombri consentirebbe di ridurre le modifiche necessarie agli impianti di assemblaggio. Resta inoltre confermata la possibilità di scegliere tra cabina singola e doppia, una distinzione importante per un modello utilizzato sia per lavoro che per gli spostamenti quotidiani.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Autos Segredos parla di un’unità 1.0 turbo «flex» con sistema mild-hybrid a 12 volt, capace di erogare 116 CV e abbinata a un cambio CVT che simula sette rapporti. Nelle versioni d’ingresso, potrebbe essere mantenuto il motore 1.3 FireFly, accoppiato a un cambio manuale a cinque marce o a una trasmissione CVT.

Fiat non ha ancora ufficializzato la gamma. Nel frattempo, i test in corso segnano il passaggio del progetto dalla fase dei primi annunci a quella dei prototipi su strada. Ricordiamo che questo modello, secondo quanto dichiarato dagli stessi dirigenti di Fiat negli scorsi anni, potrebbe arrivare anche in Europa.