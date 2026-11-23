Roma si prende il suo Salone dell’auto. Dopo anni di funerali eccellenti, con Ginevra sepolta e il continente a piangere un vuoto, la Capitale prova a riempire la sedia lasciata libera. Dal 18 al 27 febbraio 2028 la Fiera di Roma ospiterà la prima edizione del Rome International Auto Expo, motor show annuale che porta la firma di Andrea Levy, già regista del Salone Auto Torino.

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Il formato è semplice, dieci padiglioni, dieci giorni, due fine settimana aperti al pubblico. L’idea dichiarata è offrire all’Europa un grande appuntamento a inizio stagione, quando le Case tirano fuori le novità dell’anno. Poi, c’è da vedere cosa arriverà davvero.

Ogni marchio avrà a disposizione tra i 240 e gli 800 metri quadrati, alle stesse condizioni per i costruttori storici e per i nuovi arrivati. Niente corsie preferenziali, quindi, né palcoscenici da teatro lirico con tre piani di scenografia. Gli organizzatori puntano su costi contenuti per permettere a tutti di esserci ogni anno e rimettere le auto al centro, che per un salone dell’auto non sarebbe nemmeno una rivoluzione.

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Il calendario è già scritto. Venerdì 18 febbraio toccherà a stampa e operatori, con cerimonia inaugurale, reveal delle anteprime, conferenze e incontri B2B. Dal 19 al 27 il pubblico entra e si sporca le mani: due circuiti da 3 e 5 chilometri più un tracciato off-road dove provare le novità del mercato, invece di limitarsi a guardarle da dietro un cordone. Previsti anche padiglioni per il motorsport, le auto storiche, i carrozzieri e i designer italiani. A contorno, convegni, talk e incontri tra costruttori, filiera nazionale, istituzioni e rappresentanze diplomatiche.

Un salone, si sa, vive o muore anche di logistica. Si promettono navette per l’aeroporto e per i principali hotel, collegamenti diretti da Roma Termini e più treni verso la Fiera.

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Levy lo presenta come un progetto nato europeo, non solo italiano. Si affiancherà al Salone Auto Torino, evento nazionale che si tiene a settembre e all’aperto. Vedremo se Roma saprà essere un salone o soltanto una bella intenzione con un buon indirizzo.