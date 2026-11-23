Tonale era arrivato negli Stati Uniti per offrire ad Alfa Romeo un modello destinato ai clienti alla ricerca di un SUV più piccolo dello Stelvio. Per due anni è stato il veicolo più venduto del marchio su questo mercato. Poi, tra luglio e settembre 2026, le vendite sono scese a 199 esemplari, ovvero poco più di due al giorno per l’intero Paese. Lo scorso anno la cifra era stata di 953 unità. Complessivamente, nel terzo trimestre, Alfa Romeo ha venduto 569 veicoli negli Stati Uniti, contro i 1.614 del 2025.

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Alfa Romeo negli Stati Uniti: cosa resta dopo l’uscita di scena del Tonale?

Nel 2024, Tonale aveva conquistato 3.383 acquirenti negli USA, superando Stelvio (3.162 unità) e Giulia (2.320 unità). L’anno successivo, al SUV compatto sono bastate 2.414 vendite per mantenere il primato. Quest’anno, fino a settembre, sono state vendute 693 unità: circa un terzo delle 2.109 vendite dello scorso anno. Nel terzo trimestre, Stelvio è tornato in testa con 219 veicoli venduti, ma registrando un calo del 42%. Giulia, dal canto suo, ha totalizzato 151 vendite, in calo del 47%.

Basta mettere in fila gli ultimi bilanci per capire quanto si sia ridotta la presenza del Biscione. Nel 2023 Alfa Romeo aveva venduto 10.898 auto negli Stati Uniti. L’anno dopo era scesa a 8.865, poi a 5.652 nel 2025. Nei primi nove mesi del 2026 si è fermata a 2.316, quando allo stesso punto dell’anno scorso era già a 4.778. La Tonale ha perso più vendite delle altre, ma il calo di Giulia e Stelvio conta altrettanto per il futuro della gamma. Saranno loro a presidiare il mercato una volta uscito il SUV compatto.

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Il model year 2026 sarà infatti l’ultimo della Tonale negli Stati Uniti e in Canada. Giulia e Stelvio, le due auto con cui Alfa Romeo aveva rilanciato la sua presenza oltreoceano, resteranno disponibili nel 2027 anche nelle versioni Quadrifoglio. In concessionaria si tornerà quindi alla gamma di prima della Tonale, con una berlina e un SUV costruiti sulla piattaforma Giorgio. Chi cerca qualcosa di più piccolo della Stelvio avrà meno scelta. La Junior, che in Europa ha portato nuovi clienti al marchio, resta fuori dal mercato statunitense.

A raccogliere l’eredità del Tonale sarà un SUV compatto, attualmente in fase di sviluppo sulla piattaforma STLA Medium e la cui produzione avverrà a Melfi. Alcuni elementi stilistici potrebbero trarre ispirazione dal concept Cuorerosso, svelato a Parigi. La decisione riguardo a un’eventuale commercializzazione negli Stati Uniti non è ancora stata presa.

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Daniele Chiari, responsabile prodotto del marchio, ha spiegato ad Autoblog che la piattaforma è compatibile con gli standard di omologazione statunitensi. Il nodo cruciale è rappresentato dal prezzo finale in concessionaria, una volta inclusi i costi di trasporto dall’Italia e i dazi doganali. È sulla base di tale cifra che Alfa Romeo dovrà valutare se vi siano i presupposti per riproporre un SUV compatto sul mercato americano.