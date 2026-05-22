Stellantis, svolta finanziaria con FaSTLAne 2030: più ricavi, margini e servizi

Stellantis ieri ha alzato il velo su FaSTLAne 2030, il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro pensato per rafforzare la crescita, la redditività e la creazione di valore nel lungo periodo. Il programma è stato presentato durante l’Investor Day 2026, con una sessione pomeridiana dedicata agli aspetti finanziari e agli obiettivi economici del gruppo.

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Stellantis nel piano FaSTLAne 2030: ricavi a 190 miliardi, margini al 7% e cassa positiva dal 2027

Il piano definisce una traiettoria precisa: aumentare i ricavi, migliorare i margini, tornare a generare flusso di cassa industriale positivo e ridurre in modo strutturale i costi. Al centro della strategia c’è anche il ruolo crescente di Stellantis Financial Services, indicata dall’azienda come uno dei motori principali per sostenere la redditività e migliorare l’esperienza cliente.

La divisione finanziaria del gruppo ha già assunto una dimensione rilevante. Le entità SFS gestiscono oggi oltre 85 miliardi di euro di crediti netti, attraverso cinque captive consolidate e sei joint venture presenti nei principali mercati globali. Un perimetro che Stellantis intende far crescere ulteriormente, con particolare attenzione agli Stati Uniti, dove le attività hanno già registrato una rapida espansione e continueranno a rappresentare una delle aree più promettenti.

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Il potenziale non riguarda solo il finanziamento auto. Stellantis guarda anche al settore assicurativo e ad altri servizi a valore aggiunto, con l’obiettivo di costruire un rapporto più ampio e continuativo con i clienti. Secondo il piano, Stellantis Financial Services potrà contribuire con oltre 1,5 miliardi di euro di AOI entro il 2030, mantenendo un ritorno sul capitale proprio in linea con i benchmark del settore.

Sul fronte degli obiettivi finanziari, Stellantis Dare Forward 2030 fissa traguardi chiari. I ricavi dovrebbero passare da 154 miliardi di euro nel 2025 a 190 miliardi entro il 2030. Il margine AOI è atteso al 7% entro la fine del piano, con miglioramenti significativi già nel breve termine.

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Altro punto centrale riguarda la generazione di cassa. Stellantis punta a raggiungere un flusso di cassa industriale positivo nel 2027, per poi arrivare a 6 miliardi di euro nel 2030. Parallelamente, il gruppo prevede una riduzione dei costi pari a 6 miliardi di euro entro il 2028 rispetto ai livelli del 2025, con ulteriori benefici attesi fino al 2030 grazie al programma di creazione di valore.

Stellantis

La strategia finanziaria poggia su un’allocazione disciplinata del capitale e su una maggiore integrazione tra business industriale, servizi finanziari e attenzione al cliente. L’obiettivo dichiarato è costruire una crescita più solida e sostenibile, capace di generare rendimenti per gli azionisti senza perdere flessibilità finanziaria.

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Con Fastlane 2030, Stellantis prova dunque a imprimere una nuova accelerazione alla propria roadmap industriale e finanziaria. Una sfida che passa dai prodotti, ma anche da servizi, efficienza operativa e capacità di trasformare ogni fase del rapporto con il cliente in valore.