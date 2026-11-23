Una Fiat 500e con una roulotte al seguito è una scena che difficilmente ci si aspetta di vedere. Electrek l’ha usata per spiegare un’idea di Stellantis. Fra l’utilitaria e la roulotte ci sarebbe un carrello con motore elettrico, batteria e freni propri. Chi è al volante continuerebbe a scegliere la velocità e a guidare come sempre. A dare al rimorchio la spinta necessaria penserebbe il carrello. Il progetto è descritto nel brevetto statunitense US 12,779,916, concesso a FCA US LLC il 3 novembre 2026 dopo il deposito della domanda nel marzo 2023.

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Come funziona il carrello elettrico brevettato da Stellantis

Davanti, una barra collegherebbe il carrello all’auto. Dietro ci sarebbe l’attacco per la roulotte. È su quel secondo attacco che graverebbe il peso del timone, quello che normalmente finisce sul gancio della vettura. La piattaforma avrebbe due assi e almeno un motore elettrico alimentato da una batteria dedicata. In partenza, il motore del carrello aiuterebbe a mettere in movimento la roulotte. Quando si rallenta, entrerebbero in gioco anche i suoi freni.

La differenza si vedrebbe anche in curva. Chi guida con una roulotte sa che le sue ruote passano più all’interno rispetto a quelle dell’auto. Il carrello immaginato da Stellantis potrebbe sterzare per seguire più da vicino il percorso della vettura. Sensori e telecamere darebbero alla centralina le informazioni per decidere quanto girare le ruote e quando accelerare o frenare. Il brevetto contempla anche una versione con entrambi gli assi sterzanti, utile quando bisogna correggere la direzione in retromarcia e lo spazio a disposizione è poco.

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Arrivati in campeggio, il carrello potrebbe tornare utile anche dopo aver sganciato l’auto. Il documento prevede infatti la possibilità di manovrarlo a bassa velocità con un’app sul telefono. Si potrebbe accompagnare la roulotte fino alla piazzola, fermandosi a controllare quanto spazio resta ai lati. È prevista anche una configurazione in cui un collegamento ad alta tensione permetterebbe di trasferire energia fra la batteria del carrello e quella dell’auto elettrica.

La 500e è l’esempio scelto ma ovviamente questa tecnologia potrebbe essere impiegata da qualsiasi altro modello. Ovviamente per sapere se ciò sia effettivamente possibile servirebbero i dati sulla massa rimorchiabile e sull’omologazione dell’insieme. Quanto sarebbe grande la batteria del carrello, quanta potenza avrebbe il motore e quanto peso potrebbe gestire sono ancora domande aperte. Come sempre vi scriviamo che non è detto che tale brevetto trovi spazio nel mondo reale.