Una Ferrari ha tamponato un’altra Ferrari. Tutto già molto costoso e, soprattutto raro, se non fosse che stiamo parlando di uno scontro tra una 499P Modificata e l’altra una F2004, cioè la monoposto con cui Michael Schumacher ha vinto il suo settimo e ultimo titolo mondiale. Il tutto è successo davanti al pubblico, nel weekend in cui Maranello celebra se stessa.

Advertisement

Venerdì, sul circuito di Barcellona-Catalunya, durante le prove libere riservate ai clienti delle Finali Mondiali, la F2004 ha rallentato in prossimità della curva 11. La 499P Modificata è arrivata più veloce, ha colmato il divario senza lasciare il tempo di una reazione e ha centrato il posteriore della monoposto, sollevandola per un istante da terra. Poi il silenzio, e due auto nella via di fuga.

I piloti sono usciti illesi, ed è l’unica notizia davvero buona della giornata. Un carro attrezzi ha riportato le vetture ai box, il che dice parecchio sulla gravità dell’urto: per entrambe la sessione è finita lì.

Advertisement

Un dettaglio che gli appassionati più romantici dovranno digerire. La Ferrari non ha comunicato il numero di telaio della F2004 coinvolta, quindi non esiste alcuna conferma che proprio quell’esemplare sia mai stato guidato da Schumacher. Il nome pesa, ma la provenienza resta da dimostrare.

Quanto costerà rimettere in ordine il tutto? Nessuna stima ufficiale. Circolano cifre nell’ordine di milioni di euro, tutte da verificare, e Maranello su questo non ha rilasciato dichiarazioni.

Bisogna però capire che auto fossero in gioco. La 499P Modificata è la declinazione solo pista della hypercar che ha vinto a Le Mans, pensata per i clienti che vogliono la tecnologia di quel programma senza mettersi a correre davvero. Un esemplare è stato appena battuto come lotto più pregiato di un’asta svizzera.

Advertisement

La F2004, dal canto suo, è una delle stagioni più dominanti nella storia della Formula 1. Le vetture di quella famiglia di telai cambiano mano a cifre astronomiche, un po’ per il palmarès e un po’ perché quelle sopravvissute, e ancora in grado di girare, si contano con poche dita.

Le Finali Mondiali, giunte alla 34esima edizione e in scena a Barcellona dal 17 al 23 novembre, nascono proprio per questo: mettere sullo stesso asfalto i prototipi di oggi e le monoposto di ieri, i programmi clienti e quelli storici. A volte, però, tra una splendida idea e una curva 11 c’è di mezzo un freno che arriva tardi.