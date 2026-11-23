L’ultimo viaggio della Ferrari Purosangue di Charles Leclerc ha coperto circa mille chilometri, da Monte-Carlo a Osterhofen, in Baviera. A guidarla è stato il suo nuovo proprietario, il concessionario tedesco Autohaus Blöchl, che l’ha acquistata direttamente e ora la propone in vendita. In un video pubblicato su Instagram, il rivenditore confessa di aver pensato continuamente, durante il tragitto, a chi lo aveva preceduto al volante. Mostra poi l’auto da vicino, rivelando in particolare graffi sui cerchi e segni sulla carrozzeria.

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La Purosangue guidata da Leclerc a Monte-Carlo

Consegnata nell’aprile 2024, la Purosangue del pilota monegasco presenta una colorazione «Argento Nürburgring», cerchi bicolore e pinze dei freni rosse. In poco più di due anni, ha percorso circa 33.000 chilometri. Il venditore precisa che a bordo saliva regolarmente anche un cane. Il signor Blöchl ammette che, in circostanze normali, avrebbe esitato prima di acquistare un esemplare che mostrava tali segni di usura. Questa volta, a convincerlo è stata la storia del veicolo, accompagnata, secondo il concessionario, da una documentazione completa della manutenzione.

Screen shot da video IG supercar.fails



Chi ha già visto questa Purosangue probabilmente la ricorda per un episodio ripreso a Monte-Carlo nel settembre 2024. Leclerc, bloccato nel traffico vicino alla curva del Loews, aveva urtato a bassissima velocità l’auto che lo precedeva. La scena è durata solo pochi secondi, ma il video ha fatto il giro dei social network.

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Quello pubblicato oggi dal rivenditore tedesco offre una visione più dettagliata della Ferrari, mettendo in luce alcuni segni sulla parte anteriore e sui cerchi. Dettagli che il concessionario ha scelto di mostrare ai potenziali acquirenti.

La configurazione scelta da Leclerc include inserti in fibra di carbonio, rivestimenti in pelle e tetto panoramico.

I sedili sono riscaldati e ventilati, anche nella parte posteriore, dove la Purosangue offre due posti separati. La dotazione comprende inoltre un sistema di sollevamento dell’assetto e telecamere a 360 gradi. Sotto il cofano si trova un motore V12 aspirato da 6,5 ​​litri capace di erogare 725 CV. Ferrari dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima superiore ai 310 km/h.

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Il video mostra anche il viaggio verso la Baviera. Il venditore racconta cosa gli passava per la mente mentre macinava chilometri al volante della stessa Ferrari che Leclerc utilizzava per i suoi spostamenti.

Il futuro proprietario potrà basarsi su un dato preciso, i 33.000 chilometri indicati dal contachilometri, e richiedere di consultare lo storico degli interventi di manutenzione. Per quanto riguarda il prezzo, sarà necessario contattare Autohaus Blöchl, per iscritto o telefonicamente. Il concessionario ha infatti lasciato i propri recapiti all’interno della pubblicazione.