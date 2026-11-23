La nuova Fiat 500 nascerà a Mirafiori e, secondo i piani di Stellantis, arriverà tra il 2030 e il 2031. Il dettaglio più interessante è che il gruppo immagina una “Cinquecento” declinata in diverse varianti, tanto distinte tra loro da apparire quasi come modelli a sé stanti. Antonio Filosa ha inoltre parlato di un progetto “multi-energia”, lasciando così aperta la questione delle motorizzazioni. Per ora, il sito produttivo di Torino è una certezza; resta da vedere quante forme assumerà questa futura 500 e quanto differirà da quella che oggi incontriamo sulle nostre strade.

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Nuova Fiat 500: come potrebbe evolversi il suo design

Per immaginare come potrebbe essere la prossima generazione, siamo partiti dall’attuale 500 in questo rendering generato dall’intelligenza artificiale. Vista di tre quarti, mantiene il cofano corto, il parabrezza inclinato e un tetto che disegna una curva quasi ininterrotta fino alla parte posteriore. Sono proprio queste proporzioni a renderla riconoscibile anche da lontano.

Il cambiamento diventa evidente osservando il frontale: sopra ogni faro si trova una sottile fila di LED quadrati, mentre più in basso, quattro elementi luminosi formano un piccolo quadrato. Questo concept riprende la firma luminosa “pixelata” della Grande Panda, adattandola a un frontale più arrotondato.

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Al centro rimane il logo “500”, incorniciato da due sottili inserti cromati. Il paraurti è liscio nella parte superiore, relegando la presa d’aria verso il basso, dove si sviluppa una trama composta da piccole aperture. Anche la scelta dei colori contribuisce a conferirle un’aria familiare: l’azzurro pastello della carrozzeria si abbina a un tetto color avorio, mentre i cerchi argentati, caratterizzati da fori circolari, richiamano le ruote delle piccole utilitarie di un tempo. Il profilo rimane pulito, con una sola portiera su ciascun lato e una linea dei finestrini che segue la curvatura del tetto.

Proprio le portiere rappresentano uno degli aspetti che sarà interessante osservare quando Fiat svelerà le diverse varianti. Il modello classico a tre porte è quello raffigurato in questo rendering. Nell’attuale gamma è presente anche la versione “3+1”, dotata di una portiera supplementare per facilitare l’accesso ai posti posteriori, oltre alla variante Cabrio. Fiat non ha ancora specificato quali configurazioni verranno riproposte. Il riferimento di Filosa a “diverse forme” lascia inoltre supporre che le differenze potrebbero andare oltre il semplice numero di portiere o la tipologia di tetto.

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Lo stesso vale per l’aspetto tecnico. L’approccio “multi-energia” indica che il progetto sarà compatibile con diverse tipologie di motorizzazione. La piattaforma, le dimensioni e la struttura della gamma restano ancora da svelare, così come la sequenza con cui le varie versioni arriveranno nelle concessionarie.

Sul piano estetico, l’integrazione di fari con tecnologia “pixel” è una delle soluzioni prese in considerazione per modernizzare la Cinquecento anche se al momento non vi sono conferme che effettivamente la futura generazione avrà questa caratteristica.