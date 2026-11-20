Il futuro di Stellantis Motorsport potrebbe decidersi questo lunedì 23 novembre. Secondo quanto riportato da Le Figaro e ripreso da Reuters, il gruppo si appresta ad annunciare lo stop a tutti i suoi programmi sportivi. Ne avevamo già accennato questa mattina in un altro articolo, menzionando il possibile ritiro di Peugeot dal Campionato del Mondo Endurance (WEC). Gli elementi emersi successivamente estendono lo scenario anche a Lancia, Citroën e Opel. Stellantis ha confermato la convocazione di due riunioni straordinarie con i rappresentanti del personale della divisione sportiva, senza tuttavia commentare le indiscrezioni, dato che è in corso una procedura di consultazione.

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Stellantis Motorsport, cosa rischiano Peugeot, Citroën e Opel

Per Peugeot, l’eventuale ritiro significherebbe rinunciare al WEC e alla 24 Ore di Le Mans, oltre a interrompere il lavoro sulla nuova Hypercar preparata per il 2027. L’evoluzione della 9X8 era già stata sottoposta a test e avrebbe dovuto essere presentata entro la fine dell’anno. Per il Leone sarebbe il secondo addio all’endurance dopo quello del 2012, quando la casa chiuse il programma che le aveva regalato la vittoria a Le Mans nel 2009.

Per quanto riguarda Lancia, questo stop arriverebbe proprio nel momento del suo ritorno nel Campionato del Mondo Rally. Il marchio è rientrato nelle competizioni nel 2026 con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, modello con cui ha conquistato il titolo mondiale nella sua categoria. La fine del programma ufficiale metterebbe inoltre in discussione un eventuale futuro passaggio alla categoria Rally1, la classe regina del campionato. Ma a quanto pare per il marchio piemontese ci potrebbe essere una soluzione per continuare ancora nei rally.

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Foto Peugeot

Lo scenario descritto da Le Figaro coinvolge anche la Formula E, ambito nel quale la riorganizzazione interesserebbe sia Citroën che Opel. È qui che emerge la portata della notizia, che va ben oltre quanto si sapeva questa mattina. Mentre il caso di Peugeot riguardava il futuro di un programma nel WEC, ciò che potrebbe essere discusso lunedì investe, al contrario, l’impegno di quattro marchi in tre campionati internazionali.

Sullo sfondo si colloca il piano di contenimento dei costi avviato dall’amministratore delegato, Antonio Filosa. Attraverso il “Value Creation Program”, Stellantis punta a ottenere risparmi per 6 miliardi di euro entro il 2028 e a tornare a un flusso di cassa positivo nel 2027.

La stampa francese inquadra questo possibile disimpegno dalle competizioni automobilistiche proprio in tale contesto, dopo due anni segnati da un calo delle vendite e degli utili. L’appuntamento chiave resta quello del 23 novembre, con riunioni straordinarie previste sia a livello centrale che locale, tra Poissy e Satory. Tali incontri dovrebbero consentire di chiarire quali programmi siano effettivamente coinvolti, nonché le tempistiche di un’eventuale interruzione.

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A proposito di tali voci Stellantis ha comunicato: “Confermiamo che sono state convocate riunioni straordinarie dei Comitati Aziendali (CSE/CSEC) per discutere con i rappresentanti dei lavoratori di Stellantis Motorsport. In questa fase, non siamo in grado di fornire indicazioni in merito agli argomenti trattati, nel rispetto del processo di informazione e consultazione. Vi aggiorneremo a tempo debito; restiamo a disposizione per eventuali domande”.