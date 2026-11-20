Gli operai dello stabilimento Stellantis di Cassino rimarranno a casa da lunedì 23 a venerdì 27 novembre compresi. Questo nuovo annuncio, comunicato ai dipendenti, riguarda i reparti di lastroferratura, verniciatura e montaggio, oltre alle attività connesse. L’«Edificio 0», invece, continuerà a operare regolarmente. Tale fermo prolunga la sospensione già prevista dal 16 al 20 novembre per i medesimi reparti, segnando così un ulteriore mese caratterizzato da un numero molto esiguo di giorni di produzione a Piedimonte San Germano.

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Stellantis Cassino: un nuovo stop dopo quello dal 16 al 20 novembre

Il nuovo calendario annulla la ripresa delle linee di produzione prevista dopo il fine settimana. Già durante la settimana dal 16 al 20 novembre, i reparti di lastroferratura, verniciatura e montaggio erano rimasti fermi, mentre l’«Edificio 0» aveva mantenuto l’attività. Con questa nuova decisione, la sospensione dei reparti interessati si estende ora a due settimane lavorative consecutive. Dall’inizio dell’anno si contano appena 62 giorni di produzione effettiva; un dato che illustra quanto le riprese siano diventate sporadiche.

Le ripercussioni si avvertono ben oltre i cancelli della fabbrica. Per le aziende dell’indotto metalmeccanico, questa ulteriore settimana di stop si traduce in un calo degli ordini e in una riduzione del carico di lavoro nelle officine. Anche i fornitori stanno ricorrendo agli ammortizzatori sociali per far fronte alla diminuzione delle commesse.

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Per le famiglie, questa successione di fermi incide sui redditi e sul potere d’acquisto. È anche per questo motivo che il calendario produttivo dello stabilimento finisce per coinvolgere, di riflesso, anche i commercianti e gli operatori dei servizi della zona. Il sindacato Fim-Cisl ha già chiesto che il rilancio dello stabilimento di Cassino porti benefici anche ai lavoratori delle aziende dell’indotto.

Secondo il sindacato, l’assegnazione di nuovi modelli dovrà tradursi in investimenti e volumi tali da garantire la continuità, sia per le linee di produzione della fabbrica che per le commesse delle imprese locali. È infatti la continuità degli ordini a consentire a tali aziende di pianificare la propria attività per i mesi a venire.

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Il prossimo appuntamento è fissato per il 10 dicembre a Modena, in occasione del «Maserati Day». A Cassino, dove viene assemblata la Grecale, l’attenzione è rivolta innanzitutto a eventuali chiarimenti sui nuovi modelli e al possibile coinvolgimento di un partner industriale internazionale.

Per il momento, si tratta di aspettative espresse a livello locale. Per capire se tali progetti possano modificare il calendario dello stabilimento, sarà necessario ottenere informazioni sui modelli che verranno prodotti a Piedimonte San Germano, sull’avvio delle linee di produzione e sui volumi previsti.