Una Fiat lunga appena 3,53 metri, dotata di un piccolo motore ibrido e con un prezzo inferiore a quello della Panda. È questo il concept che ha ispirato Bruno Callegarin per la sua ultima creazione digitale. Il designer rende omaggio allo spirito delle storiche 500 e 600, due modelli pensati per permettere al grande pubblico di mettersi in viaggio. La sua proposta è una city car che racchiude tutto il necessario per gli spostamenti quotidiani, il tutto in una carrozzeria larga 1,65 metri e alta 1,59 metri.

Advertisement

Fiat 90E Concept, la city car immaginata da Bruno Callegarin



Nelle immagini, il veicolo, battezzato Fiat 90E Concept, è presentato su uno stand immaginario. La carrozzeria color arancione è caratterizzata da due porte laterali, un tetto quasi piatto e una parte posteriore compatta. Sul frontale, una sottile fascia luminosa attraversa la parte anteriore, curvando verso il basso alle estremità. Questo motivo si ritrova anche al posteriore, con una linea rossa che collega i fanali lungo il portellone. I passaruota neri e i cerchi bicolore conferiscono dinamismo alle fiancate, dove spicca la scritta «90E»

La tonalità arancione ritorna anche sui sedili e sulla plancia. Davanti al volante si trova un quadro strumenti digitale, mentre al centro uno smartphone sostituisce il tradizionale schermo dell’infotainment. Più in basso, sono presenti pulsanti fisici e i comandi del climatizzatore; un dettaglio che illustra perfettamente la filosofia di un’auto incentrata sull’essenziale.

Advertisement

Callegarin ha specificato nella sua descrizione che la sua city car immaginaria è spinta da un motore 1.0 FireFly mild hybrid da 70 CV. Per quanto riguarda le prossime novità di Fiat, il primo appuntamento è fissato per il 5 gennaio 2027, data in cui si apriranno gli ordini in Europa per i modelli Grizzly e Grizzly Fastback. I due SUV, già presentati a Torino e a Parigi, saranno ordinabili fin dal primo giorno con motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche. Inoltre, il mese di luglio segnerà il 70° anniversario della Fiat 500; per la versione elettrica prodotta a Mirafiori è previsto un aggiornamento delle batterie.

Tra i modelli di piccole dimensioni, la Multiplina potrebbe fare la sua comparsa tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028, sotto forma di quadriciclo elettrico pesante. La city car, nota per ora con il nome in codice Koala, potrebbe essere svelata in anteprima nel 2027, con un lancio commerciale previsto per l’anno successivo. Entro la fine del 2027, potrebbe essere svelata anche la nuova Fiat Strada. Questo pick-up dovrebbe riprendere alcuni elementi della Grande Panda e potrebbe trovare spazio anche in Europa, oltre che in Sud America.