A Saragozza, dove oggi si costruiscono la Opel Corsa e la Corsa GSE, uscirà dalle linee anche il nuovo SUV sviluppato da Opel e Leapmotor. L’accordo è stato firmato da Florian Huettl, amministratore delegato della casa tedesca, e da Zhu Jiangming, fondatore e CEO del costruttore cinese. I due gruppi di ingegneri erano già al lavoro a Rüsselsheim e Hangzhou. Con la firma arrivano due indicazioni concrete sul progetto: la fabbrica sarà quella spagnola di Stellantis e le vendite dovrebbero partire nel 2028.

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Nuovo SUV Opel, come si dividono il lavoro i due marchi

Il modello si collocherà nel segmento C, affiancandosi a Mokka, Frontera e Grandland. Secondo Florian Huettl, c’è spazio per un ulteriore SUV nella gamma Opel e questa collaborazione rappresenta un’opportunità per accelerarne l’immissione sul mercato. Per il marchio tedesco, l’impiego di alcuni componenti forniti da Leapmotor consente di concentrare le risorse sugli elementi visibili e utilizzati quotidianamente dal cliente, in particolare la carrozzeria e l’abitacolo.

È proprio qui che si definisce la ripartizione dei ruoli tra i due costruttori: Leapmotor fornirà componenti chiave, mentre Opel si occuperà del design, dell’ergonomia interna e della messa a punto del telaio. Il marchio tedesco apporterà al progetto anche le proprie tecnologie in ambito di illuminazione e sedili. Il design del frontale rappresenterà l’elemento distintivo più immediatamente riconoscibile. Una volta al volante, il carattere del modello sarà definito anche dalla posizione di guida e dalle specifiche tarature del telaio.

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Secondo Zhu Jiangming, questo progetto consente alle due aziende di mettere in campo competenze complementari, con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica accessibile a un numero maggiore di automobilisti, in Europa e non solo. L’accordo relativo al SUV rientra nell’ambito della collaborazione tra Stellantis e Leapmotor, prevista dal piano FaSTLAne 2030. La tabella di marcia è già definita: la progettazione sarà curata congiuntamente tra Germania e Cina, mentre l’assemblaggio avverrà in Spagna, nello stabilimento in cui viene prodotta anche l’iconica utilitaria di Opel.

Il 2028 è l’anno previsto per il lancio commerciale. Le due aziende non hanno ancora comunicato una data per la presentazione del SUV. Restano inoltre da svelare il nome, le caratteristiche della batteria e l’autonomia, così come l’elenco dei componenti che questo nuovo modello condividerà con Leapmotor. Un’altra novità riguarda il sito di Saragozza: oltre alla Corsa e alla sua variante sportiva, allo stabilimento spagnolo sarà affidata la produzione di un SUV del segmento C.