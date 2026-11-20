Dalle linee di Stellantis a Vigo, in Spagna, stanno uscendo i primi Smart Compact Van destinati alle concessionarie europee. La produzione in serie è già partita e il ritmo medio previsto è di 100 furgoni al giorno. A riportarlo il 20 novembre è la stampa spagnola. Il dato riguarda complessivamente quattro modelli, venduti come Citroën Berlingo First, Fiat Doblò EasyPRO, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active. Si tratta delle nuove versioni d’ingresso della gamma di furgoni compatti di Stellantis Pro One.

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Stellantis Vigo, dai prototipi alla produzione in serie degli Smart Compact Van

Sono trascorse 36 settimane tra la costruzione dei primi prototipi e l’avvio della produzione in serie. In questo arco di tempo, circa 250 tecnici hanno lavorato all’ottimizzazione dei veicoli e alla loro integrazione nel processo produttivo dello stabilimento. I mezzi sono stati sottoposti a test su strada per un totale di circa 100.000 chilometri, effettuati in gran parte a Vigo e dintorni. Tali prove sono servite a valutare il comportamento su strada e a verificare gli adattamenti apportati prima dell’inizio dell’assemblaggio su larga scala.

Sia le versioni elettriche che quelle dotate di motore a combustione interna vengono realizzate sulla Linea 2. Il volume di 100 veicoli al giorno rappresenta la media prevista per l’intera famiglia “Smart Compact Van” a Vigo, considerando tutti e quattro i marchi e le diverse tipologie di motorizzazione.

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La consegna dei primi esemplari alla rete di vendita europea costituisce la fase successiva del percorso industriale, che ha fatto seguito alla presentazione online di giugno, al debutto all’IAA Transportation di Hannover a settembre e ai primi test drive riservati alla stampa.

Una differenza rispetto ad altre versioni della gamma si riscontra nell’abitacolo: grazie al sistema “Flexiseat”, un sedile del passeggero ripiegabile, è possibile ricavare ulteriore spazio quando a bordo è presente solo il conducente. Per chi utilizza il proprio veicolo commerciale anche come postazione di lavoro mobile tra un impegno e l’altro, il sedile può essere trasformato in un piano d’appoggio. Sono inoltre disponibili configurazioni a tre posti, ideali per gli spostamenti in compagnia di due colleghi.

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La gamma prevede due lunghezze, con un vano di carico da 3,3 a 4,4 metri cubi e una portata utile compresa tra 650 kg e una tonnellata, a seconda della configurazione. Accanto ai motori a benzina e diesel c’è la versione elettrica, per la quale Stellantis dichiara fino a 270 chilometri di autonomia. Una motorizzazione ibrida è prevista in un secondo momento.La scelta della disposizione interna dipende quindi dalle esigenze di chi alterna trasferimenti individuali e lavoro in squadra.