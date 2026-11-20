Oltre 55 anni a lavorare tolleranze al centesimo di millimetro per Ferrari, McLaren e Koenigsegg, e alla fine a fermare Huber Präzisionstechnik è un bilancio avverso, non sufficiente a restare in piedi. L’azienda bavarese di Geretsried ha chiuso per sempre, dopo la terza procedura d’insolvenza in meno di vent’anni.

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Il tribunale di Wolfratshausen ha aperto il procedimento l’1 ottobre, dopo una fase preliminare avviata ad agosto 2026. Il curatore Hans-Christian Detzer ha cercato una via d’uscita, poi ha dovuto arrendersi. Dunque, produzione ferma, immobili restituiti al proprietario, 80 dipendenti a casa.

Il curriculum era di quelli che si incorniciano. Theodor Huber parte nel 1970 vicino a Monaco con utensili e macchinari, nel 1978 si sposta a Geretsried, nel 1983 si butta sui prototipi automobilistici. Poi motori, trasmissioni, particolari in piccola serie. Il segreto era uno solo, la capacità di restare dentro tolleranze strettissime, quella che apre le porte di chi costruisce auto sportive e vetture da corsa.

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Alla fine degli anni Novanta arriva la Formula 1. Sei team serviti nel tempo, tra cui Ferrari e McLaren-Mercedes, più Porsche, BMW Motorsport e la Koenigsegg di Christian von Koenigsegg. Senza dimenticare aeronautica e aerospazio.

L’officina faceva decisamente sul serio: 7.500 metri quadrati, 68 macchine per lavorazioni avanzate, otto sistemi di misura tridimensionale Zeiss, circa 20.000 utensili. Più di 330 clienti e rapporti con sette costruttori.

Il prestigio, però, non paga le rate. Huber viveva di motorsport, motori e trasmissioni, cioè dei settori che risentono per primi quando l’economia gira male. La prima insolvenza arriva nel 2009, risolta con una nuova proprietà. La seconda a fine 2024. Nell’estate successiva entra un investitore di Rosenheim con un piano di rilancio, che però non riesce a rimettere i conti in equilibrio.

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Gli stessi marchi che vendono l’esclusività a prezzi a cinque zeri si appoggiavano a un fornitore che l’esclusività non riusciva a capitalizzarla. Le supercar brillano in vetrina, chi le rende possibili resta in retrovia, e quando la crisi dell’industria tedesca arriva, colpisce prima l’anello più piccolo della catena. Resta un capannone vuoto in Baviera, dove per decenni sono passati pezzi destinati ad alcune delle auto più sofisticate del pianeta.