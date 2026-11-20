Stellantis ha convocato due riunioni straordinarie con i rappresentanti del personale della sua divisione sportiva. A riportarlo è Auto-Infos, che ha ottenuto una conferma dal gruppo. Il primo incontro si terrà a Poissy, a livello centrale, mentre il secondo è previsto a Satory, sede delle attività legate alle competizioni. Stellantis ha confermato la convocazione dei comitati sociali ed economici, lasciando riservato l’ordine del giorno. Le riunioni arrivano mentre in Francia si intensificano le indiscrezioni su un possibile ritiro di Peugeot dal Mondiale Endurance.

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Stellantis Motorsport, cosa c’è in gioco per la Peugeot 9X8

Secondo Ouest-France, Peugeot potrebbe porre fine al programma Hypercar relativo alla 9X8; un annuncio potrebbe arrivare a breve. Anche L’Automobile Magazine ha riportato questa ipotesi.

Il doppio incontro solleva un interrogativo più ampio: le consultazioni potrebbero riguardare anche l’organizzazione di Stellantis Motorsport, che supervisiona le attività agonistiche di diversi marchi del gruppo. Per il momento, la conferma di Stellantis riguarda esclusivamente lo svolgimento di riunioni con i rappresentanti del personale.

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Foto Peugeot

Ciò che rende questo eventuale ritiro particolarmente significativo è il lavoro già svolto in vista del 2027. Sempre secondo Ouest-France, Peugeot stava preparando un’evoluzione della 9X8, caratterizzata da un progetto sensibilmente diverso da quello attuale.

La vettura avrebbe già effettuato diverse sessioni di test e la sua presentazione era prevista entro la fine dell’anno. Inoltre, il costruttore aveva iniziato a definire gli equipaggi per la prossima stagione, annunciando persino l’arrivo di nuovi piloti. L’interruzione del programma andrebbe dunque a bloccare preparativi già a buon punto, sia in pista che per quanto riguarda la composizione degli equipaggi.

Peugeot ha fatto il suo ritorno nel Campionato del Mondo Endurance nel luglio 2022 con un’Hypercar che si distingueva, fin dal primo sguardo, per l’assenza dell’alettone posteriore. Nel 2024, il team ha rivisto questa scelta aggiungendo un’ala, modificando le dimensioni degli pneumatici e ridisegnando gran parte della carrozzeria. Da allora, la scuderia ha conquistato alcuni podi, tra cui un secondo posto alla 6 Ore del Fuji nel 2025. La vittoria, tuttavia, continua a mancare dal momento del rientro nel WEC.

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Il precedente risale al gennaio 2012, quando Peugeot interruppe il proprio programma endurance poche settimane prima dell’inizio del Mondiale. Allora la decisione maturò in un periodo di difficoltà finanziarie e chiuse un ciclo che aveva avuto il suo momento migliore con la vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 2009.Il futuro della Peugeot 9X8 nel WEC resta incerto, nonostante i preparativi per il 2027.

Oggi, Peugeot sta attraversando una fase sportiva differente: la 9X8 è ancora alla ricerca del suo primo successo e una versione aggiornata è già stata testata in pista. In seguito agli incontri tenutisi a Poissy e a Satory, resta da chiarire se Stellantis intenda intervenire esclusivamente sul programma endurance di Peugeot, o se le discussioni con i dipendenti riguardino un ambito più ampio delle attività sportive del gruppo.