Il 19 novembre 2026, nello stabilimento di Jinhua, Leapmotor ha prodotto la sua due-milionesima vettura. Secondo il costruttore, nessun’altra startup cinese nel settore dei veicoli a nuova energia aveva mai raggiunto un traguardo simile. Il ritmo attuale del marchio si riflette nei dati di consegna: a ottobre, il volume ha raggiunto le 106.127 unità a livello globale, segnando il dato mensile più elevato mai registrato da Leapmotor. Da luglio, il marchio supera costantemente la soglia delle 100.000 consegne mensili.

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Leapmotor: il ruolo chiave dei modelli C10 e C11 nella crescita del marchio

Nei primi dieci mesi del 2026, Leapmotor ha consegnato 772.666 veicoli, con un incremento del 65,88% rispetto allo stesso periodo del 2025. Oltre la metà di queste consegne è avvenuta negli ultimi quattro mesi di tale arco temporale. Il traguardo dei due milioni, celebrato a Jinhua, è il risultato di un percorso di lungo corso: il dato complessivo include infatti tutti i veicoli prodotti da Leapmotor dall’avvio della produzione in serie.

Più di un’auto su due prodotta negli stabilimenti del marchio appartiene alle serie C e D. Per la sola serie C, le vendite globali si avvicinano ormai al milione di unità. Questo successo è dovuto in gran parte a due modelli: il C10 e il C11. Ciascuno ha superato le 350.000 unità vendute; insieme, totalizzano oltre 700.000 veicoli, a testimonianza della loro importanza cruciale per il costruttore cinese.

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Con i modelli B10 e B03X, Leapmotor si rivolge anche ai clienti alla ricerca di un veicolo più compatto. Il B10 si afferma già come uno dei modelli più venduti del marchio a livello globale. Il B03X ha iniziato a essere commercializzato al di fuori della Cina a ottobre e, secondo Leapmotor, figura già tra i modelli più richiesti nella sua categoria. Per questo nuovo modello, l’azienda ha fornito indicazioni sul suo posizionamento, mentre per il C10 e il C11 ha comunicato i volumi complessivi registrati nel corso degli anni.

Una parte significativa del lavoro viene svolta internamente. Leapmotor gestisce direttamente numerose attività di ricerca, progettazione e produzione, il che le consente di impiegare le tecnologie sviluppate su diversi veicoli, dai più piccoli della famiglia A fino ai modelli di punta della serie D. Per il costruttore, seguire da vicino il passaggio dalla fase di progettazione alla linea di assemblaggio permette di contenere i costi e di controllare la qualità. Ora che il B03X è commercializzato anche al di fuori della Cina, i prossimi dati sulle consegne consentiranno di valutare lo spazio che riuscirà a ritagliarsi accanto al B10.