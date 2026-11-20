Il prossimo SUV di Opel dovrebbe essere lungo circa 4,5 metri e dare il via a un cambiamento di stile che coinvolgerà anche le eredi di Corsa e Astra. Secondo quanto riportato da Autocar, la casa tedesca potrebbe mostrarlo al Salone di Monaco di Baviera nel settembre 2027. Il modello, che qui vi mostriamo in un render sempre di Autocar, si inserirebbe tra Frontera e Grandland, in una fascia in cui il marchio punta a confrontarsi con due elettriche come Renault Scenic e Skoda Elroq. Per la parte tecnica, un ruolo importante potrebbe spettare a Leapmotor.

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Nuovo SUV Opel, il design della STX e la possibile base Leapmotor

Con una lunghezza vicina ai 4,5 metri, questo nuovo modello si inserirebbe nel segmento C, una categoria che comprende, tra gli altri, la Kia Sportage, la Hyundai Tucson e la Nissan Qashqai. Il Mokka, dal canto suo, continuerebbe a occupare la nicchia dei SUV più compatti. Per Opel, questo progetto rappresenterebbe soprattutto l’occasione per concretizzare il linguaggio stilistico anticipato dal concept STX, presentato a Parigi nell’ottobre 2026.

Uno degli elementi chiave sarà il frontale. Le prime indiscrezioni parlano di una nuova interpretazione dell‘Opel Vizor, con una firma luminosa integrata nel pannello che collega i fari. Autocar ha peraltro proposto una ricostruzione grafica di come potrebbe apparire il SUV. Per quanto riguarda il nome, il mistero rimane: tra le ipotesi figurano Antara, Crossland e Zafira, ma anche Manta, il che consentirebbe di riutilizzare questo nome iconico (legato a una storica coupé) su una tipologia di carrozzeria completamente diversa.

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Sul fronte della motorizzazione, la partnership con Leapmotor potrebbe riflettersi nelle caratteristiche tecniche. Secondo le prime indiscrezioni, il SUV sarebbe dotato di un motore elettrico da circa 215 CV e di una batteria al litio-ferro-fosfato da 67,1 kWh: specifiche simili a quelle della Leapmotor B10. L’autonomia stimata si aggirerebbe intorno ai 350 chilometri. Tra le opzioni prese in considerazione figura una variante “range extender”, equipaggiata con un motore a benzina da 1,5 litri destinato a generare energia elettrica per ricaricare la batteria. Questa configurazione è ancora al vaglio.

Un’eventuale presentazione del SUV a Monaco fornirebbe dunque una prima indicazione sull’evoluzione della gamma Opel nei prossimi cinque anni. Tra i modelli attesi figurano anche le nuove generazioni di Corsa e Astra. Per la Corsa, uno dei pilastri delle vendite del marchio in Europa, questa transizione rivestirà un’importanza particolare. Il SUV offrirà una prima opportunità per scoprire quali soluzioni, intraviste nel concept STX, verranno poi adottate sui modelli Opel più diffusi.