Quale modello del passato di Alfa Romeo tornerà sotto forma di vettura sportiva moderna? E la futura Fiat Strada sarà il pick-up che finalmente sfonderà nel mercato europeo? Sono solo alcuni degli interrogativi che rendono il 2027 un anno particolarmente interessante per i marchi italiani del gruppo Stellantis.

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Alcune risposte arriveranno già a gennaio, quando Fiat aprirà gli ordini per il Grizzly e Lancia porterà la Gamma in tutte le sue concessionarie italiane. Per altre, invece, bisognerà attendere ancora un po’. Il momento più atteso dagli appassionati di Alfa Romeo potrebbe arrivare verso la fine dell’anno, quando il Biscione svelerà il SUV destinato a succedere al Tonale.

Ecco quali dovrebbero essere le principali novità per Alfa Romeo, Fiat e Lancia nel 2027

Per Fiat, le danze si aprono il 5 gennaio con l’avvio degli ordini in Europa per il Grizzly e il Grizzly Fastback, due modelli già avvistati a Torino e a Parigi. Tutte le motorizzazioni saranno ordinabili fin dal primo giorno, mentre i test drive internazionali per la stampa sono previsti per febbraio. La data delle prime consegne è ancora da definire.

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Il prezzo d’attacco dovrebbe aggirarsi sui 20.000 euro per la versione dotata di un motore turbo benzina da 100 CV. La gamma includerà anche una motorizzazione mild-hybrid da 145 CV con cambio automatico, oltre a due varianti elettriche.

Frontalmente, i due Grizzly si somigliano molto. È osservandoli di profilo che si comprende meglio la scelta di Fiat di proporre queste due versioni: la prima presenta una parte posteriore più verticale, misura 4,39 metri di lunghezza e offre un bagagliaio da 545 litri. La versione Fastback, invece, è caratterizzata da un tetto che digrada verso il portellone; È più lunga di nove centimetri e supera i 600 litri di capacità di carico. Di conseguenza, chi predilige una silhouette più slanciata potrà contare anche su uno spazio più generoso per i bagagli.

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A luglio, la Fiat 500 festeggerà i suoi 70 anni; per l’occasione, è previsto un aggiornamento delle batterie per la versione elettrica prodotta a Mirafiori. Per quanto riguarda la Grande Panda 4×4, la cui esistenza è stata suggerita da un prototipo, bisognerà monitorarne l’ingresso in gamma per capire quando verrà proposta la trazione integrale. Verso la fine del 2027 potrebbe fare la sua comparsa anche la Multiplina, il quadriciclo elettrico pesante avvistato a Parigi. Inoltre, la piccola city car elettrica, soprannominata «Koala», potrebbe essere svelata sotto forma di concept, con un lancio commerciale previsto per il 2028.

Entro la fine del 2027, è molto probabile che venga svelato anche la nuova Fiat Strada. Questo pick-up dovrebbe entrare a far parte della famiglia Panda e condividere molti elementi con la Grande Panda, in particolare per quanto riguarda lo stile. Sebbene il Brasile rimarrà il suo mercato d’elezione, un arrivo in Europa rappresenta una possibilità concreta. La sua presentazione permetterà di capire in che misura questa nuova generazione mantenga il DNA dello Strada noto agli automobilisti brasiliani e quali caratteristiche Fiat deciderà di conferirgli per consentirne la commercializzazione anche al di fuori del Sud America.

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render by Simolude

In casa Alfa Romeo, il modello cruciale per il futuro della gamma è il SUV destinato a succedere al Tonale. La sua presentazione è attesa entro la fine del 2027, mentre il lancio commerciale è previsto per l’inizio del 2028. Questo nuovo modello si collocherà al confine tra i segmenti C e D, avvicinandosi così al posizionamento attuale dello Stelvio. Sarà dunque interessante osservare come il marchio del Biscione articolerà la propria gamma tra questo nuovo SUV e un’eventuale erede dello Stelvio.

La prima apparizione pubblica del modello consentirà inoltre di valutare l’influenza del concept Cuorerosso, presentato a Parigi, sulla versione di serie. Del resto, una gran turismo dal profilo ribassato e un SUV per famiglie presentano proporzioni radicalmente differenti. Il frontale, la firma luminosa e il raccordo tra la fiancata e la coda saranno gli elementi da osservare per comprendere come il Centro Stile abbia adattato tali concetti a una carrozzeria più alta.

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Per il 2027 è attesa anche una nuova vettura sportiva del programma Bottega Fuoriserie. Dopo la 33 Stradale, Alfa Romeo sta preparando un altro veicolo da collezione, ispirato a un modello storico e destinato a una produzione molto limitata.

Il nome, la meccanica e il numero di esemplari previsti restano ancora da svelare. Inoltre, le attuali Giulia e Stelvio rimarranno in produzione almeno fino alla fine del 2027, mentre le rispettive eredi sono ancora in fase di studio. La Junior inaugura l’anno con alcuni ritocchi all’abitacolo, mentre prosegue lo sviluppo della compatta destinata a raccogliere l’eredità della Giulietta.

Per Lancia, il mese di gennaio segnerà il passaggio della gamma dalla fase di anteprima alla disponibilità presso l’intera rete di vendita italiana. Accanto alla Ypsilon ci sarà una crossover fastback costruita a Melfi, lunga 4,67 metri e con 560 litri di bagagliaio. L’offerta comprende un’ibrida da 145 CV ed elettriche fino a 375 CV. Per la variante pensata per le percorrenze più lunghe, Lancia indica oltre 740 chilometri di autonomia.

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Resta aperta la scelta del terzo modello. Nei programmi iniziali quel posto spettava alla Delta, il cui ritorno era previsto per il 2028. La scadenza è ora incerta e tra le ipotesi allo studio c’è una citycar premium ispirata alla formula di A112 e Y10. Sarebbe una Lancia pensata soprattutto per la città, con dimensioni contenute e finiture più curate. Nome e tempi di un eventuale lancio restano da definire.