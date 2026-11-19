La nuova Opel Astra ha vinto il premio «Miglior Auto Multitecnologica» agli Auto Bild Spain Awards 2026. Il riconoscimento è stato consegnato a Madrid, all’UZalacain, durante la serata per i vent’anni della rivista in Spagna. A ritirarlo è stato Alejandro Noriega, direttore di Opel per Spagna e Portogallo. Il premio mette in evidenza la scelta di Opel di proporre la stessa compatta con motorizzazioni termiche, ibride, ibride plug-in e completamente elettriche.

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Nuova Opel Astra, l’elettrica arriva a 454 km e può alimentare dispositivi esterni

Progettata, sviluppata e prodotta a Rüsselsheim, l’Astra permette di scegliere il motore in base a come si usa l’auto. Una plug-in ha senso per chi può ricaricarla regolarmente e vuole coprire parte dei tragitti quotidiani in elettrico. Per chi invece preferisce viaggiare esclusivamente a batteria, l’Astra Electric offre un’autonomia dichiarata di 454 chilometri secondo il ciclo WLTP.

Grazie alla funzione «Vehicle-to-Load» (V2L), l’auto può inoltre fornire energia a dispositivi esterni; la batteria può quindi essere utilizzata, ad esempio, per alimentare apparecchiature compatibili quando ci si trova lontano da una presa di corrente.

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Nel ricevere il premio, Noriega ha attribuito il successo alla possibilità offerta ai clienti di scegliere tra diverse tecnologie senza dover cambiare modello. Per Opel, questa varietà di motorizzazioni permette di rispondere a esigenze differenti, legate in particolare al chilometraggio percorso e alla possibilità di ricaricare il veicolo a casa. Il design e il comfort rimangono elementi costanti, indipendentemente dalla versione, che si tratti di un modello termico o elettrico.

All’esterno, l’elemento più riconoscibile è il nuovo «Opel Vizor», il pannello scuro che collega i fari. Al centro, per la prima volta su una Astra, il logo «Blitz» è retroilluminato. I fari Intelli-Lux HD dispongono di 51.200 pixel e modulano il fascio luminoso per illuminare la strada con precisione. In caso di incrocio con un altro veicolo, il sistema è in grado di oscurare l’area in cui si trova quest’ultimo, mantenendo al contempo l’illuminazione sul resto della carreggiata.

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A bordo, i sedili «Intelli-Seats» sono offerti di serie; presentano una rientranza centrale studiata per ridurre la pressione sul coccige. Opel ha inoltre optato per rivestimenti «vegani», realizzati con materiali riciclati al 100%. Davanti al conducente, il «Pure Panel» raggruppa due schermi da 10 pollici: uno dedicato alla strumentazione e l’altro al sistema multimediale.

L’integrazione di ChatGPT nel sistema di infotainment consente di interagire vocalmente con esso utilizzando un linguaggio più naturale. Si tratta di una delle novità che si apprezzano nella vita quotidiana, insieme ad aspetti più concreti come il comfort dei sedili, la leggibilità della strumentazione e la visibilità offerta dai fari durante i viaggi notturni.