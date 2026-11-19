A cinque anni dalla fusione tra FCA e PSA, gran parte delle auto vendute da Stellantis si basa ancora sulle architetture dei due gruppi originari. È quanto emerge da un’analisi di Felipe Muñoz per Motor1, che ha esaminato i 92 modelli commercializzati nel 2025.

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Le piattaforme ereditate da Fiat Chrysler Automobiles hanno rappresentato il 39% delle vendite globali, seguite da quelle PSA con il 37%. Le basi tecniche sviluppate dopo la fusione si sono fermate complessivamente al 12%. Il confronto riguarda le vetture effettivamente vendute, perciò mostra quanto pesino ancora i modelli nati prima dell’integrazione.

Stellantis, dalle piattaforme FCA e PSA alle nuove Smart Car e STLA

Tra le architetture derivate da FCA, la Small Wide è la più diffusa nel 2025. L’elenco dei modelli interessati ne chiarisce il motivo: su questa base sono stati sviluppati la Jeep Compass di seconda generazione, la Fiat Tipo, la Jeep Renegade e il Fiat Toro. Con l’uscita di scena della Tipo e il passaggio della Compass a una nuova generazione, la piattaforma Small Wide rimane presente principalmente su modelli destinati al Sud America, oltre che sull’Alfa Romeo Tonale. L’eredità di FCA comprende anche altre piattaforme ancora presenti nella gamma, come le architetture Giorgio, DT e JL.

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Sul fronte PSA, una parte consistente dei volumi si basa sulla piattaforma CMP, comune a modelli come le Peugeot 208 e 2008, le Opel Corsa e Mokka, la Citroën C4 e la Jeep Avenger. L’esempio dell’Avenger chiarisce bene come la distinzione si basi sull’origine della piattaforma: un veicolo a marchio Jeep può, di fatto, contribuire ai volumi di un’architettura nata in casa PSA.

È presente anche l’architettura EMP2, che da sola ha rappresentato il 15% delle vendite globali del gruppo. È utilizzata, tra gli altri, da Peugeot 308, Rifter e Partner, Citroën Berlingo, Opel Combo e Fiat Doblò. Tra le piattaforme sviluppate dopo la fusione, quella che ha generato il maggior volume di vendite nel 2025 è la «Smart Car», con il 6,7% del totale. Si tratta della piattaforma comune a Fiat Grande Panda, Citroën C3 e C3 Aircross, nonché a Opel Frontera.

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La piattaforma STLA Medium ha raggiunto il 5%, trainata principalmente da Peugeot 3008, Peugeot 5008 e Opel Grandland. L’arrivo di altri modelli basati su questa stessa architettura, dalla nuova Jeep Compass alla Citroën C5 Aircross, passando per la DS N°7 e la Lancia Gamma, dovrebbe incrementarne la quota nelle vendite complessive.

La piattaforma STLA Large, dal canto suo, funge da base per Dodge Charger, Jeep Recon, Jeep Wagoneer S e la sesta generazione di Jeep Cherokee. Il panorama del 2025 mostra queste diverse piattaforme in fasi distinte del loro dispiegamento. La «Smart Car» è già presente su diversi modelli compatti, mentre il contributo della STLA Medium dipenderà dal successo commerciale dei SUV che vanno ad aggiungersi alla gamma esistente.

Il caso della Compass è il più emblematico: con il rinnovo della generazione, questo modello passa dall’architettura Small Wide (ereditata da FCA) alla piattaforma STLA Medium di Stellantis. È proprio attraverso questo tipo di transizione che il peso delle nuove architetture può aumentare, anche quando il nome riportato sul portellone rimane invariato.