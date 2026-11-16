Nuovo Alfa Romeo C-SUV, cosa serve all’erede della Tonale per fare meglio?

Il nuovo Alfa Romeo C-SUV arriverà all’inizio del 2028, secondo le indicazioni più recenti di Santo Ficili. Sarà prodotto a Melfi e raccoglierà l’eredità della Tonale, il modello con cui il Biscione è entrato nel mercato dei SUV compatti. La Tonale ha ampliato il pubblico di Alfa Romeo, ma per una parte degli alfisti il suo carattere sportivo è rimasto al di sotto delle attese. Che cosa dovrebbe offrire il nuovo modello per convincere loro e conquistare chi oggi guida un SUV di un altro marchio?

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Nuovo Alfa Romeo C-SUV, da Melfi alla sfida delle vendite

La base sarà la STLA Medium, la piattaforma multi-energia di Stellantis. Alfa Romeo ha già confermato questa impostazione, mentre il nome e la gamma dei motori restano da definire. In un’intervista a Quattroruote, Ficili ha collocato il SUV a cavallo tra i segmenti C e D. Ha spiegato che riprenderà alcuni tratti della Cuorerosso e ha indicato prestazioni, comportamento su strada, piacere di guida e qualità degli interni come elementi su cui il marchio vuole distinguersi.

Per chi ha trovato la Tonale meno sportiva di quanto si aspettasse, la differenza si sentirà già durante una prova su strada. Uno sterzo preciso, una posizione di guida ben studiata e sospensioni capaci di controllare i movimenti della carrozzeria senza irrigidire troppo l’auto darebbero al SUV un carattere riconoscibile anche nelle versioni più diffuse. Lo stesso vale per i motori. La risposta all’acceleratore e la fluidità nell’uso quotidiano pesano quanto la potenza dichiarata, soprattutto per chi userà l’auto in città e in autostrada.

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Per vendere più della Tonale, serviranno anche spazio a bordo, un bagagliaio sfruttabile e un prezzo competitivo nelle versioni che i clienti comprano davvero. Salire verso il segmento D può aiutare a offrire più abitabilità. Più cresce il prezzo, però, più il cliente allargherà il confronto a SUV di categoria superiore. La sfida sarà offrire abbastanza spazio da entrare nella lista di chi cerca un’auto di famiglia e un comportamento su strada che dia un motivo concreto per sceglierla dopo averla guidata.