Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, L’Argus guarda dentro: tanto spazio, ma le plastiche non convincono

Spazio per la famiglia, sedili comodi e una plancia facile da capire. Gli interni di Fiat Grizzly e Grizzly Fastback convincono soprattutto per la praticità, mentre i materiali lasciano qualche riserva. È il quadro che emerge dalla recensione di L’Argus, che ha esaminato i due nuovi SUV prima del loro arrivo nelle concessionarie europee, previsto tra fine marzo e inizio aprile 2027.

Advertisement

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback: gli interni secondo L’Argus

L’abitacolo è condiviso dai due modelli e segue un’impostazione razionale. La plancia si sviluppa in orizzontale su due livelli; davanti al guidatore trova posto un volante multifunzione a due razze con base appiattita. Il colpo d’occhio è ordinato, senza soluzioni che obblighino a cercare troppo a lungo i comandi.

La parte digitale riprende gli schermi dell’Opel Frontera: strumentazione da 10 pollici e display centrale da 10,25 pollici, con Apple CarPlay e Android Auto senza cavo. Sulla console superiore sono presenti la ricarica wireless per lo smartphone e scorciatoie per funzioni quotidiane come climatizzazione, sbrinamento e chiusura centralizzata.

Advertisement

Più particolare la zona inferiore della console, sospesa e ispirata alla pista sul tetto del Lingotto. Questa disposizione lascia libero un vano capiente, utile per sistemare piccoli oggetti oppure una borsa. Un dettaglio che interessa soprattutto chi usa l’auto ogni giorno e cerca spazio anche oltre il bagagliaio.

L’Argus apprezza il comfort dei sedili, descrivendo un’imbottitura morbida paragonabile a quella delle sedute Advanced Comfort di Citroën. Il giudizio diventa meno favorevole quando si passa ai rivestimenti dell’abitacolo: abbondano le plastiche rigide e le superfici nere lucide, sulle quali la testata segnala il rischio di graffi. L’assemblaggio viene considerato adeguato.

Advertisement

Dietro, entrambi i SUV offrono spazio generoso per gambe e testa. Anche la Fastback, nonostante il tetto discendente, conserva una buona abitabilità. Il posto centrale resta però quello meno accogliente, indicato soprattutto per tragitti brevi. Sulle versioni a benzina e mild hybrid, il tunnel penalizza la sistemazione dei piedi del quinto occupante.

Nella parte posteriore, entrambi i SUV offrono molto spazio sia per le gambe che per la testa. Anche la versione Fastback, nonostante la linea del tetto spiovente, rimane piuttosto spaziosa. Il posto centrale, tuttavia, è il meno confortevole ed è adatto principalmente a brevi tragitti. Nelle versioni a benzina e Mild-Hybrid, il tunnel della trasmissione rende difficile la sistemazione dei piedi per un eventuale quinto passeggero.

Advertisement

Anche la capacità di carico è degna di nota. La Grizzly offre 545 litri di spazio sotto la cappelliera, contro i 460 litri proposti dalla Citroën C3 Aircross e dalla Opel Frontera. La Grizzly Fastback arriva a 608 litri. Il volume totale disponibile con gli schienali dei sedili posteriori ripiegati non è stato ancora reso noto.

Ricordiamo infine che in Europa gli ordini apriranno il 5 gennaio 2027. Sebbene i listini ufficiali non siano ancora stati comunicati, Fiat ha indicato un prezzo di partenza di circa 20.000 euro per entrambi i modelli.