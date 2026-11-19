A pochi mesi dal suo debutto in Brasile, la Jeep Avenger ha già conquistato due premi. Il più recente è il «Carsughi L’Auto Preferita 2026», che l’ha eletta migliore auto ibrida compatta. Poco prima, il SUV, lanciato ad agosto, si era distinto al «Trend Car 2026» nella categoria dei crossover urbani. Questo secondo riconoscimento arriva dunque a soli pochi giorni dal primo, in un ambito in cui anche la tipologia di motorizzazione gioca un ruolo determinante.

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Jeep Avenger: il SUV compatto conquista la stampa brasiliana

Il premio «Carsughi L’Auto Preferita» è giunto alla sua dodicesima edizione. I vincitori sono stati decretati da 22 giornalisti delle principali testate automobilistiche brasiliane, chiamati a esprimersi in 15 diverse categorie. Per l’Avenger, questo riconoscimento arriva proprio nel suo primo anno sul mercato locale, dove Jeep la propone in tre allestimenti: Altitude, Longitude e Limited.

Le sue dimensioni sono quelle di un SUV urbano. All’interno, Jeep ha mantenuto i tasti fisici accanto allo schermo centrale da 10 pollici, consentendo al conducente di accedere ai comandi principali senza dover ricorrere sistematicamente al touchscreen. La dotazione include inoltre una telecamera e sei airbag. Scegliendo l’allestimento Limited, si ottengono vantaggi aggiuntivi, sia in termini di equipaggiamento che di comfort, durante le manovre o la guida su strada.

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In un parcheggio stretto, ad esempio, le telecamere a 360 gradi consentono di rilevare gli ostacoli presenti ai lati del veicolo. Su strada, invece, il cruise control adattivo regola automaticamente la velocità in base al veicolo che precede. A ciò si aggiunge il sistema di mantenimento della corsia, parte del pacchetto di assistenza alla guida di livello 2. Si tratta di dotazioni pensate per rispondere a esigenze diverse, che si tratti di manovre quotidiane o di tragitti più lunghi.

L’allestimento Limited include inoltre, di serie, i fari Matrix, che modulano il fascio luminoso in base alle condizioni di guida. Secondo Jeep, nella sua fascia di prezzo, l’Avenger è l’unico modello in Brasile a offrire di serie questi fari, telecamere a 360 gradi e sistemi di assistenza alla guida di livello 2. È innanzitutto questa combinazione a distinguere la versione Limited dalle altre due varianti presenti nella gamma brasiliana.