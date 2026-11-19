La nuova Fiat Strada potrebbe far entrare la famiglia Panda nel mondo dei pick-up. Le prime indiscrezioni sulla prossima generazione parlano di un modello che condivide diversi elementi con la Grande Panda, destinato principalmente al mercato sudamericano. Non è esclusa la possibilità di una commercializzazione in Europa: Olivier François, all’epoca a capo di Fiat, aveva infatti accennato al fatto che l’erede della Strada sarebbe stata pensata per conquistare anche la clientela europea. Le tempistiche e le modalità di un eventuale lancio restano tuttavia ancora da definire.

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Nuova Fiat Strada: il pick-up reimmaginato da Kleber Silva

Nel frattempo, il digital artist indipendente Kleber Silva ha immaginato una Strada a doppia cabina, dotata di quattro porte e un cassone corto. Il legame di parentela con la Grande Panda è evidente fin dal frontale: i fari, dal design “pixelato”, sono inseriti in una fascia nera che attraversa il muso, con la scritta “Fiat” al centro. Più in basso si notano un’ampia presa d’aria, due fari rettangolari e un inserto argentato alla base del paraurti.

Di profilo, la carrozzeria verde chiaro è abbinata a un tetto nero, completato da barre portatutto color argento. Protezioni scure incorniciano i passaruota e proseguono lungo la parte inferiore delle portiere. Dietro l’abitacolo, una struttura nera collega il montante al bordo del cassone. Al posteriore, i gruppi ottici riprendono il motivo a pixel e incorniciano una sponda quasi verticale, che sfoggia al centro il grande logo “Fiat”.

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Più in basso, le diciture “Strada X” e “T200 MHEV” suggeriscono, nella visione di Silva, una motorizzazione ibrida leggera (mild hybrid) per questo pick-up. In Brasile, nel 2025, lo Strada ha sfiorato le 150.000 unità vendute. In Europa, i pick-up rappresentano un mercato di nicchia; tuttavia, un modello compatto a doppia cabina potrebbe intercettare una clientela diversa.

Potrebbe infatti interessare chi necessita di un cassone per motivi di lavoro, ma richiede al contempo un veicolo più facile da parcheggiare o da manovrare in spazi ristretti rispetto ai pick-up di dimensioni maggiori. È proprio su questo aspetto pratico che lo Strada potrebbe distinguersi al di fuori del Sud America.

Parallelamente, Fiat ha da poco svelato i modelli Grizzly e Grizzly Fastback che la riporteranno nel segmento C. Al Salone di Parigi, il marchio ha inoltre presentato il Multiplay, un concept che unisce caratteristiche tipiche di monovolume, SUV e pick-up. Il futuro Strada andrebbe a completare questa offerta con un veicolo dotato di un vero cassone e di un frontale riconoscibile, che richiama quello degli altri modelli della famiglia Panda.