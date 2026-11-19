Appena 50 immatricolazioni separano la Fiat Fastback dalla Fiat Pulse nella classifica provvisoria dei SUV più venduti in Brasile nel mese di novembre. La prima occupa il quarto posto con 3.118 unità, mentre la seconda si colloca in sesta posizione con 3.068 unità. Tra le due si inserisce la Hyundai Creta, quinta con 3.079 esemplari. I dati di Fenabrave, riportati da Webmotors il 19 novembre, si riferiscono alle immatricolazioni registrate fino al giorno precedente. Entrambi i modelli Fiat hanno guadagnato una posizione rispetto alla rilevazione del 16 novembre.

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Fiat Fastback e Pulse in crescita; Jeep Compass alle porte della top 10

Il quarto posto della Fiat Fastback le consente inoltre di entrare nella top 10 della classifica generale brasiliana. La Pulse, dal canto suo, occupa la dodicesima posizione nella stessa graduatoria; tra i SUV, le mancano solo 11 immatricolazioni per raggiungere la Creta. Al momento, la Fastback precede il modello Hyundai di 39 unità. Con distacchi così ridotti, la lotta per il quarto posto rimane aperta fino alla fine del mese.

Nelle posizioni che precedono i due modelli Fiat, la classifica ha subito dei cambiamenti, in particolare grazie all’avanzata del Volkswagen Tera. Il SUV tedesco era quarto nella rilevazione precedente ed è salito al primo posto con 5.914 immatricolazioni, di cui 3.537 registrate nelle sole giornate del 17 e 18 novembre. La Volkswagen T-Cross è rimasta seconda con 5.155 unità, mentre la Toyota Yaris Cross, che guidava la graduatoria fino al 16, è scesa al terzo posto con 3.599. È il modello più vicino alla Fastback sul podio, con un margine di 481 esemplari.

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Tra i modelli Jeep, la Compass è quella che si avvicina di più alle prime dieci posizioni. È undicesima con 1.948 immatricolazioni, a 76 unità dalla Honda HR-V, che chiude la top 10. Più indietro la Renegade sale di un posto ed è diciassettesima con 1.317 unità. La Avenger supera quota mille, con 1.028 immatricolazioni, e si colloca al ventunesimo posto, una posizione più in basso rispetto al rilevamento precedente.

A pari data, Fiat piazza dunque due SUV sopra le 3.000 immatricolazioni. La Fastback è il modello Stellantis meglio piazzato nella graduatoria di categoria, mentre la Pulse ha un margine di 223 unità sulla GWM Haval H6, settima. Per entrambe, il prossimo aggiornamento dirà soprattutto come si muove la Hyundai Creta, in un gruppo che al 18 novembre si gioca tre posizioni nell’arco di appena cinquanta targhe.