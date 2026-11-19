Il verde dell’entroterra portoghese per la 208, il blu dell’Atlantico per la 2008. Peugeot e Pantone hanno attinto ai paesaggi di uno stesso Paese per assegnare una tonalità specifica a ciascuna delle nuove serie speciali ENVY. Annunciate a settembre, queste due versioni arrivano ora nelle concessionarie europee. Il Verde Alvao è proposto di serie sulla Peugeot 208 ENVY, mentre il Blu Nazaré è la tinta di serie della Peugeot 2008 ENVY. In Francia la compatta parte da 24.050 euro e il SUV da 30.500 euro, in entrambi i casi IVA inclusa.

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Peugeot 208 e 2008 ENVY: cosa cambia con il Verde Alvão e il Blu Nazaré

Per la 208 ENVY, il Pantone Color Institute si è ispirato ai paesaggi di Alvão, nel nord del Portogallo. Il risultato è un verde vivace che, sulla carrozzeria della city car, risalta particolarmente in abbinamento al tetto nero lucido. Questo contrasto è ben visibile di profilo, dove la tonalità della carrozzeria e quella del tetto dividono visivamente l’auto in due. Si tratta di uno dei dettagli che distinguono la versione ENVY dall’allestimento Allure, su cui questa serie speciale è basata.

Per la 2008 ENVY, l’ispirazione proviene invece dalla costa atlantica. Il «Blu Nazaré» integra una punta di verde acqua che gli conferisce una maggiore profondità. Sul SUV, il contrasto con il nero lucido è dato dalle barre al tetto. Di conseguenza, pur a parità di livello di allestimento, le due Peugeot presentano un’estetica ben distinta. Sulla 208, è il netto stacco tra la carrozzeria e il tetto a catturare lo sguardo, mentre sulla 2008 il blu mette in risalto le superfici laterali e le linee più decise del SUV.

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Questa collaborazione con Pantone è stata integrata anche nel configuratore Peugeot: selezionando il Verde Alvao o il Blu Nazaré, è possibile visualizzare il relativo campione Pantone accanto al veicolo configurato. Pantone ha inoltre dedicato una sezione del proprio sito web a questo progetto, illustrando i paesaggi che hanno ispirato queste due tonalità. Con l’arrivo dei modelli ENVY nelle concessionarie, i clienti che devono scegliere la colorazione possono passare dal campione digitale alla carrozzeria reale, osservando così come la resa della vernice muti in base alla luminosità.

Le novità, rispetto alle versioni Allure, includono cerchi in lega bicolore «Black Mist» con finitura diamantata. All’interno, Peugeot ha optato per sedili rivestiti con il tessuto «Tremezzo», che combina tre materiali differenti ed è impreziosito da cuciture in una tonalità blu-verde chiamata «Opalite». Si tratta di un richiamo più discreto alle tinte esterne, visibile da vicino e comune a entrambe le serie speciali.

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Sul mercato francese, sia la 208 sia la 2008 ENVY sono disponibili con motorizzazioni a benzina, ibride e completamente elettriche. I prezzi indicati da Peugeot sono quelli di partenza per il listino francese. Fra le due ENVY ci sono 6.450 euro di differenza, con la 208 a 24.050 euro e la 2008 a 30.500 euro. La scelta della motorizzazione resta quindi separata da quella dell’allestimento, mentre la tinta Pantone è già compresa nella configurazione di serie di ciascun modello.